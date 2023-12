Présent en France pour finaliser son transfert au PSG, la pépite des Corinthians, Gabriel Moscardo, est finalement retournée au Brésil ce dimanche.

Mercato PSG : Gabriel Moscardo va se faire opérer

Cible de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo ne rejoindra pas tout de suite l’effectif de Luis Enrique. Arrivé cette semaine avec son compatriote Lucas Beraldo, le joueur de 18 ans devait signer son contrat de cinq ans la semaine prochaine avec l’ouverture officielle du mercato de l’hiver. Malheureusement, lors de la visite médicale de Moscardo, un souci a été détecté au pied du jeune homme. Selon les informations de RMC Sport, l’international espoir brésilien va se faire opérer et observer une période d’indisponibilité de trois mois. Toutefois, ce problème ne remet pas du tout en cause le transfert de Gabriel Moscardo au PSG. « Confirmation : Moscardo a subi une visite médicale et, après ces examens, il a été soupçonné d'avoir une tumeur au pied. La bonne nouvelle est que la tumeur n'était qu'une suspicion (heureusement ). Concernant la vente: ABSOLUMENT rien n’a changé », assure le journaliste Fabrice Hawkins. Le joueur a lui-même confirmé ce coup dur.

Gabriel Moscardo confirme son souci au pied

Gabriel Moscardo va s’engager en faveur du Paris Saint-Germain, mais l’officialisation de sa venue devrait être repoussée au milieu d’année à cause d’une opération au pied que va subir le joueur. Le compatriote de Marquinhos ne sera pas disponible avant le mois d’avril, ce qui est un gros coup dur pour Luis Enrique, qui comptait sur lui pour renforcer son milieu de terrain dans la seconde moitié de saison. Sur Instagram, le milieu de terrain de Corinthians a annoncé qu'il allait subir une opération du pied. « Après les derniers tests, il s’avère que j’ai besoin d’une opération chirurgicale mineure au pied et je vais être absent pendant trois mois. Je reviendrai encore plus fort. 2024 sera une année merveilleuse », a notamment écrit le natif de Taubaté. Moscardo est retourné au Brésil, où il va se faire opérer dans les prochains jours.