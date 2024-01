Désireux de se séparer de ses indésirables sur mercato hivernal, le PSG se rapprocherait sérieusement d’un accord avec un club allemand pour un attaquant.

Mercato PSG : Hugo Ekitike n’est plus désiré au Paris SG

Placé sur la liste des départs depuis l’été passé, Hugo Ekitike se rapproche d’un départ certain durant ce mercato hivernal. Après avoir refusé de quitter le Paris Saint-Germain, l’attaquant de 21 ans serait désormais ouvert au changement pour relancer sa carrière dès cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international espoir français serait même proche d'un club de Premier League.

Selon les renseignements obtenus par l’Insider Ekrem Konur, Wolverhampton serait en pole position pour arracher la signature d'Hugo Ekitike. Des discussions seraient en cours entre les dirigeants du PSG et leurs homologues des Wolves sur la base d’un prêt. Si lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait accepté des offres à plus de 30 millions d’euros, le partenaire de Kylian Mbappé avait choisi de rester à Paris. Quelques mois plus tard, Hugo Ekitike devrait rapporter beaucoup moins au PSG.

Hugo Ekitike finalement vers l'Allemagne ?

Malgré l’approche de Wolverhampton, Hugo Ekitike pourrait finalement quitter les rangs du Paris Saint-Germain pour rejoindre la Bundesliga. En effet, d’après les informations glanées par Fussball News, l'Eintracht Francfort, qui avait échoué de le récupérer dans l’opération Randal Kolo Muani, serait toujours intéressé par le renfort du protégé de Luis Enrique. Toujours selon la même source, l’actuel 6e du championnat allemand serait enclin à proposer un prêt de 6 mois contenant une option d'achat d’un montant de 15 millions d’euros. Le Paris SG, qui a considérablement revu ses exigences à la baisse dans ce dossier, pourrait accepter le deal et se séparer du natif de Reims.