Arrivé en cours de saison à l’OM, Gennaro Gattuso compte réajuster son groupe cet hiver et il vient d’accueillir sa première recrue à Marseille.

Mercato OM : Jean Onana s’est officiellement engagé avec Marseille

Le mercato hivernal commence à s’emballer du côté de l’Olympique de Marseille, qui s’active en coulisse pour étoffer son effectif en vue de rester très compétitif en seconde partie de saison. L’entraîneur Gennaro Gattuso a été très clair sur ce point, il souhaite attirer de nouveaux renforts cet été. Et le technicien marseillais a été bien compris par sa direction qui n’a pas tardé à mettre la main sur une première recrue hivernale. Comme cela était annoncé depuis quelques jours, Jean Onana vient de rejoindre l’OM. La direction du club phocéen vient d’annoncer sa signature via un communiqué publié sur son site officiel.

Après avoir passé la visite médicale avec succès, le milieu de terrain camerounais s’est officiellement engagé avec l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire. Son arrivée représente un soulagement pour la direction de l’OM qui souhaite impérativement recruter un milieu de terrain qui connait bien la Ligue 1 et qui est capable de s’adapter rapidement au système de jeu marseillais. Jean Onana correspondait parfaitement à ces critères de sélection. Les dirigeants de l’OM ont rapidement engagé des négociations avec leurs homologues de Besiktas et sont parvenus à finaliser ce transfert.

De son côté, l’international camerounais fait son grand retour en Ligue 1, moins de six mois après son départ du RC Lens pour la Turquie. Son passage en Turquie ne s’est pas déroulé comme prévu. Il aura donc l’occasion de se relancer dans le championnat français sous les couleurs phocéennes. Son arrivée devrait permettre à l’OM de compenser la longue absence de Valentin Rongier qui est blessé.