Le dossier Nemanja Matic serait toujours d’actualité à l’OL, alors que le Stade Rennais ne souhaite pas lâcher le milieu de terrain, pourtant désireux de quitter la Bretagne cet hiver.

Mercato : Matic veut partir, le Stade Rennais le retient

A la suite des signatures officielles de Lucas Perri et Adryelson, David Friio a annoncé l’arrivée de deux joueurs offensifs à l’OL cette semaine. Avant ces deux arrivées en attaque, L’Equipe a annoncé la signature imminente de Malick Fofana (21 ans), un ailier de La Gantoise en Belgique. Au milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais attend également des renforts. Et les pistes qui manquent. De Baptiste Santamaria à son coéquipier du Stade Rennais Nemanja Matic, en passant par Rade Krunic (AC Milan) ou encore Mady Camara (Olympiakos Le Pirée), tous sont pistés par les recruteurs de Lyon.

Concernant Nemanja Matic, le Stade Rennais ne souhaite pas le céder à un club concurrent en Ligue 1. En plus, Julien Stéphan a déclaré qu’il compte sur l’expérience du milieu défensif pour la suite de la saison. « Je souhaite qu’on le conserve pour la deuxième partie de saison ».

Lyon ne lâche pas prise pour Nemanja Matic

Malgré tout, le club rhodanien ne lâcherait pas prise. D’après le quotidien sportif, la piste Nemanja Matic se réchauffe, car le Serbe n’a pas changé de position depuis qu’il a informé la direction du SRFC de son envie de départ, comme l’indique Benjamin Quarez du journal Le Parisien. L’OL reste donc à l’affut pour bondir sur l’ancien joueur de Chelsea, de Manchester United ou encore de l’AS Rome.

Pour rappel, Nemanja Matic a signé à Rennes l’été dernier, en provenance de la Roma. Il s’est engagé avec le club breton jusqu’en juin 2025, pour un peu plus de 2,5 millions d'euros. Mais il ne sent pas épanoui au sein de l’équipe du Stade Rennais, en plus de l’intégration difficile de sa famille à Rennes.