L’OL a besoin de renforts offensifs pour remplacer les joueurs offensifs absents de l’équipe de Pierre Sage, avant la reprise du championnat. Et l'arrivée d'un ailier belge est déjà bouclée.

Mercato : Saïd Benrahma ou Arnaut Danjuma espéré

Après la qualification de l’OL en coupe de France aux dépens de Pontarlier (3-0), David Friio a annoncé l’arrivée de deux joueurs offensifs cette semaine. L’Olympique Lyonnais cherche en effet à combler les absences de Jeffinho (retourné à Botafogo au Brésil), Tino Kadewere (transféré au FC Nantes), ou encore de Mama Baldé et Ernest Nuamah (partis à la CAN). Les rumeurs les plus persistantes évoquent l’intérêt des recruteurs de Lyon pour Saïd Benrahma de West Ham ou encore Arnaut Danjuma, un attaquant appartenant à Villarreal, mais qui est prêté à Everton.

Lyon boucle le transfert de Malick Fofana à La Gantoise

Ce mardi, L’Equipe annonce l’arrivée Malick Fofana à l’OL comme premier renfort offensif, après Lucas Perri (gardien de but) et Adryelson (défenseur central). D’après le quotidien sportif, la signature officielle de la pépite de Gantoise est imminente, puisque David Friio l’a convaincu de rejoindre le club rhodanien, « malgré une concurrence assez forte en Bundesliga et en Premier League ».

La source donne même tous les détails du transfert. John Textor a sorti près de 15 millions d’euros, hors bonus, pour recruter le joueur de 18 ans. Ce dernier va s’engager jusqu’en juin 2028, soit pour quatre saison et demie, à en croire le média. L’arrivée de Malick Fofana n’empêche pas le directeur sportif des Gones de recruter deux autres joueurs offensifs, comme le précise le journal.

Qui est Malick Fofana ?

Notons que le natif d’Alost (Belgique) est un pur produit du club basé à Gand. Il y a été formé entre 2014 et 2022 et y évolue en Jupiler Pro League depuis la saison dernière. Lors de l'exercice actuel, il a disputé 31 matchs, dont 19 dans le championnat et 10 en coupe d’Europe. Il a marqué 4 buts et délivré 6 passes décisives. Le jeune joueur très prometteur est international Espoir belge (5 sélections) depuis le 11 septembre 2023. Avant d'intégrer la réserve des Diables Rouges, Malick Fofana a joué dans toutes les sélections de jeunes.