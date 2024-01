À la recherche d'un défenseur central pour combler un éventuel départ de Nordi Mukiele, le PSG s’est renseigné pour Kevin Danso. Et le joueur du RC Lens ne serait pas forcément contre cet intérêt.

Mercato PSG : Kevin Danso séduit par le projet parisien

Après Séko Fofana et Loïs Openda l’été passé, le RC Lens pourrait perdre un autre taulier lors de ce mercato hivernal, Kevin Danso. Sous contrat jusqu'en juin 2027,le défenseur de 25 ans était initialement ouvert à un départ l'été prochain après trois saisons avec les Sang et Or, mais l'intérêt du club de la capitale française ne laisserait pas forcément indifférent l’international autrichien. D’après les informations de Sky Sport Allemagne, le protégé de Franck Haise pourrait réclamer un bon de sortie si Luis Enrique manifeste effectivement le souhait de l’avoir dans son équipe et quelle place il entend lui donner. Arrivé à l’été 2021 contre un chèque de 5,5 millions d’euros, l’ancien défenseur central d’Augsbourg pourrait faire le grand saut dès cet hiver. Mais Luis Campos devra se montrer très convaincant puisque le Champion de France en titre n’est pas seul sur ce coup.

Le Bayern Munich concurrence le PSG pour Kevin Danso

En position de force dans le dossier Kevin Danso, le RC Lens n’aura plus à craindre seulement le Paris Saint-Germain. En effet, le journaliste Fabrizio Romano révèle ce mardi que le Bayern Munich, qui tient absolument à recruter un défenseur supplémentaire cet hiver et qui veut Nordi Mukiele, aurait rejoint le PSG dans la course pour la signature de Danso. En échec sur la piste Radu Dragușin, qui va rejoindre Tottenham, le Rekordmeister serait désormais tourné vers d’autres profils, dont le natif de Voitsberg. Le spécialiste italien précise même que l’intérêt du Bayern pour le numéro 4 du RC Lens ne date pas d’aujourd’hui puisque le Champion de Bundesliga avait déjà tenté le coup l’été passé avant que le joueur ne prolonge son contrat à Lens. Reste donc à savoir si le RCL pourra résister aux deux mastodontes européens jusqu’à la fin du mercato hivernal.