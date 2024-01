Annoncé proche de rejoindre le Real Madrid l'été prochain à la suite d'un pré-accord, Kylian Mbappé serait encore bien plus loin qu'à ce qu'il paraîtrait.

Mercato PSG : Le Real encore choqué pour Mbappé

L'attaquant de 25 ans continue de faire rougir le Real Madrid comme ce fut le cas ces dernières années. Très courtisé par le club espagnol, Kylian Mbappé n'est pas pressé de se décider alors qu'il arrive en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. L'international français aurait noué un pré-accord avec le club de la capitale espagnole pour l'été prochain, selon Foot Mercato. Mais à en croire l'entourage du joueur, il n'en est absolument rien et il n'y a aucun accord entre les deux parties. De quoi replonger encore plus l'avenir de Mbappé dans un flou total, pendant que Le10Sport assure mercredi que le Bondynois n'a vraiment pas tranché pour son futur. Dans ce tintamarre, avec la presse anglaise qui évoque un départ vers Liverpool, c'est le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi qui semblent les plus tranquilles et sereins dans ce dossier.

Le doute s'installe à Madrid pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid a choisi cette fenêtre hivernale comme la bonne pour faire fléchir enfin le champion du monde 2018. Mais les choses sont loin de se dérouler comme le voudrait Florentino Pérez qui n'arrive visiblement pas à faire craquer le crack de Bondy. Avec les derniers développements, le doute commence par s'installer du côté du Real Madrid. C'est en tout cas ce que fait savoir Mundo Deportivo qui assure qu'au sein du club de la capitale espagnole, certains devinent déjà l'issue de ce feuilleton de plus en plus long. On pense d'ailleurs que tous ces événements n'ont qu'une seule finalité : une nouvelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Ce qui serait un véritable cauchemar et un nouveau camouflet pour le président de la Casa Blanca.