Nemanja Matic aurait été aperçu à la garde de trains à Rennes. Plusieurs médias indiquent qu’il est en route vers Lyon où il tient une proposition intéressante de la direction de l’OL.

Mercato Stade Rennais : Nemanja Matic en approche à Lyon ?

Le Stade Rennais aurait-il finalement accepté de laisser partir Nemanja Matic à l’OL ? Les dernières informations sur le dossier du milieu de terrain portent à le croire. Ouest-France confirme une offre de l’Olympique Lyonnais au SRFC (elle serait un peu supérieure à 2 millions d’euros) et au Serbe. Ce dernier serait même déjà d’accord sur le plan contractuel avec le club rhodanien. « L’OL est le seul club à avoir fait une offre de transfert à Rennes et à s’être mis d’accord avec le joueur pour la prise en charge de son salaire », a appris la source, tout en indiquant que la haute direction du club breton « ne veut pas le céder à Lyon ».

Cependant, Nemanja Matic serait en route pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Sur une photo publiée par le journaliste Clément Gavard sur les réseaux sociaux, on le voit sur le quai de la gare à Rennes, sur le point d'embarquer.

Nemanja Matic engage le bras de fer avec le SRFC

En plus, le N°21 du SRFC a séché des entrainements et aurait vidé son casier au centre d'entraînement des Rouge et Noir. Des signes qui confirment un bras de fer entre le joueur de 35 ans et le club breton. En tout cas, l’ancien milieu de Chelsea et de Manchester United ne souhaite pas terminer la saison à Rennes, mais plutôt à Lyon.

Rappelons que Nemanja Matic a rejoint le Stade Rennais le 14 aout 2023, grâce à un transfert de l’AS Rome, d’une valeur de 2,5 M€. Il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais après seulement 5 mois sur les bords de la Vilaine, il a pris la décision de filer à l’anglaise, malgré les tentatives de Florian Maurice et Julien Stéphan de le dissuader.