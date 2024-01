L’arrivée d’une troisième recrue hivernale à l’OL est maintenant officielle. Elle s’est engagée pour 4 saisons et demie comme annoncé, pour environ 22 M€.

Mercato : Malick Fofana est la 3e recrue de l'OL

Le directeur sportif de l’OL, David Friio, a tenu parole. Il annoncé récemment l’arrivée de deux têtes offensives à l’OL cette semaine. Et une première recrue a signé au club ce mercredi, selon le communiqué officiel du club rhodanien. L’Olympique Lyonnais informe en effet qu'il « est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’international Espoirs belge (5 sélections, ndlr), Malick Fofana, en provenance de La Gantoise, pour 4 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2028 ».

Le jeune ailier de 18 ans est transféré de la Gantoise en Belgique. Comme nous l’avions relayé ce mercredi matin, John Textor a sorti le chéquier pour boucler rapidement ce dossier, sur lequel il y avait une forte concurrence.

John Textor confirme le transfert pour près de 22 M€

Le montant du transfert s’élève à 17 M€, plus des bonus pouvant atteindre 5 M€ maximum, ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert. Malick Fofana débarque à Lyon, à la suite des Brésiliens Lucas Perri (gardien de but) et Adryelson (défenseur central). Les Lyonnais se réjouit de pouvoir renforcer leur effectif avec un joueur observé depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement et courtisé par plusieurs clubs européens lors de ce mercato d’hiver.

Décidé à quitter le Stade Rennais cet hiver, Nemanja Matic (35 ans) est parti pour être la 4e recrue de l'OL. Il pourrait signer à la suite Malick Fofana. Son transfert est imminent. En attaquant, David Friio est confronté à un forte concurrence sur la piste Saïd Benrahma. Son ancien club Brentford, mais aussi Fulham et Wolverhampton sont à al lutte pour le recruter.