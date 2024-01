David Frio a fait une annonce forte sur le mercato de l’OL, après la qualification des Gones pour les 16es de finale de la coupe de France.

David Friio espère finaliser deux autres recrues à l'OL

Le mercato hivernal de l’OL va s’intensifier dans les prochains jours. L’annonce a été faite par David Friio, le directeur sportif du club rhodanien. Il a laissé entendre que deux nouveaux joueurs vont arriver à Lyon, à la suite des deux Brésiliens : Lucas Perri (gardien de but) et Adryelson (défenseur central). « On veut recruter pour bonifier ce groupe », a-t-il justifié, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais. D’après le dirigeant, l’Olympique Lyonnais travaille sur des dossiers de façon quotidienne, car comme il l’a confié : « le mercato est un travail de tous les jours ».

L’OL a transféré Tino Kadewere (avant-centre) au FC Nantes et a renvoyé Jeffinho (ailier) à Botafogo au Brésil. En plus, l’équipe de Pierre Sage est privée de deux joueurs offensifs : Mama Baldé (avant-centre, Guinée) et Ernest Nuamah (ailier, Ghana). Ils sont en Côte d’Ivoire pour prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Mercato : Lyon sur plusieurs pistes cet hiver

A l’occasion du 32e de finale de la Coupe de France, l’équipe Lyonnais a eu un fort soutien de la haute direction. Le propriétaire américain John Textor, le nouveau Directeur général Laurent Prud’homme et David Friio étaient tous présents à Besançon lors du match remporté face à Pontarlier (0-3). Cette forte présence du board lyonnais, lors du premier match de l’année 2024, montre bien la détermination des dirigeants à sauver leur équipe. Et cela passe par le mercato. Un mercato très mouvementé, si l’on en croit les rumeurs sur les piste de l’OL.

Pour les pistes offensives de l’OL, les plus chaudes ces dernières heures vont vers Saïd Benrahma et Arnaut Danjuma. Le premier est un joueur de West Ham en Premier League, tandis que le deuxième appartient à Villarreal, mais il est prêté à Everton. Ce sont deux ailiers polyvalents, capables de jouer en pointe de l’attaque. Concernant les cibles au milieu de terrain, les noms de Baptiste Santamaria (28 ans), Nemanja Matic (35 ans) du Stade Rennais ou encore Rade Krunic (30 ans) de l’AC Milan reviennent cet hiver. En défense, Clément Longlet (prêté par le FC Barcelone, à Aston Villa) et David Carmo du FC Porto sont visés.