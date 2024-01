Sur la piste de Saïd Benrahma depuis quelques jours, John Textor passe à l'offensive pour signer l'Algérien à l'Olympique Lyonnais.

Mercato OL : West Ham reçoit une première offre pour Saïd Benrahma

Saïd Benrahma est un attaquant algérien qui joue pour West Ham, un club anglais. Il est également international avec l'Algérie, mais il n'a pas été retenu pour la CAN 2023, qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Une situation qui fait bien les affaires de l'Olympique Lyonnais qui a le champ libre pour tenter sa chance depuis le retrait de l'Olympique de Marseille de la course. John Textor est intéressé par le profil de Benrahma, et est prêt à le relancer en Ligue 1. Le joueur de 28 ans vit une saison difficile en Premier League avec zéro but en 20 apparitions. Malgré ces chiffres loin d'être convaincants, ses qualités ont bien séduit le dirigeant de l'OL qui a décidé de passer à l'offensive.

En quête de renforts sur les ailes de l'attaque lyonnaise, Textor aurait fait une première offre à West Ham pour Saïd Benrahma afin de l'attirer sous les ordres de Pierre Sage. Du côté des Hammers, on reste ouvert à un départ de l'international algérien cet hiver. Sauf que le club anglais compte bien se montrer très exigeant pour son joueur.

West Ham réclame gros pour Saïd Benrahma

Malgré sa saison compliquée, l'attaquant algérien ne manque pas d'offres sur le marché. Saïd Benrahma intéresse des clubs comme Fulham, Wolverhampton et même l'Olympique de Marseille, qui a renoncé à sa signature à cause des exigences de West Ham. En effet, le club anglais réclame la somme de 32 millions d'euros pour libérer le joueur de 28 ans. Un montant tout de même élevé pour les Gones qui n'ont qu'une enveloppe de 50 millions d'euros pour ce mercato. Textor devra faire un gros effort pour convaincre les Hammers.