Libéré de ses six derniers mois de contrat à l’ASSE, Gaëtan Charbonnier a trouvé rapidement un point de chute. Il se serait engagé avec le SC Bastia, en Ligue 2.

Mercato ASSE : Le SC Bastia engage Gaëtan Charbonnier

Gaëtan Charbonnier va terminer la saison 2023-2024 en Corse. Il a rompu son contrat, de commun accord avec l’ASSE, et est parti librement. Et il n’a perdu de temps pour rebondir. L’attaquant des Verts a été engagé immédiatement par le Sporting Club de Bastia, actuel 15e de la Ligue 2. Il a signé un contrat d’une saison et demie, soit jusqu’en juin 2025. L’information, qui n’est pas encore confirmée ni par l’ASSE ni par le club corse, est révélée par Corse Matin. « L'AS Saint-Etienne a rompu son contrat avec l'attaquant qui s'engage pour dix-huit mois à Bastia », a appris le média régional. La signature de Gaëtan Charbonnier n’est pas encore officielle, mais la source précise qu’elle devrait l’être dans le courant de la journée.

Charbonnier ne rentre pas dans les plans de Dall'Oglio

Le joueur de 35 ans avait été victime d’une rupture des ligaments croisés à la mi-février 2023 et n’avait plus joué jusqu’à la fin de la saison dernière. Revenu dans l’équipe stéphanoise lors de l’exercice actuel, il n’a pas pu retrouver son meilleur niveau. L’imposant avant-centre (1,98 m) a disputé 18 matchs en Ligue 2, pour un seul but inscrit. En plus, il était barré par la recrue estivale Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji. Il n’a été titulaire que 6 fois.

Prolongé à l'ASSE en juin 2023, alors qu’il était encore en rééducation, Gaëtan Charbonnier avait une option supplémentaire d’une saison dans son contrat, qui expirait en juin 2024. Mais le nouvel entraineur Olivier Dall’Oglio ne compte pas sur lui à Saint-Etienne. Il a recruté son protégé Irvin Cardona, poussant ainsi dehors le buteur de la Ligue 2 de la saison 2020-2021. Au SC Bastia, Gaëtan Charbonnier vient renforcer l’attaque de l’équipe de Régis Brouard, privée de Facinet Conte, absent en raison de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), et de Sékou Lega (OL) dont le prêt a été cassé.