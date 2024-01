Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que le milieu de Corinthians, Gabriel Moscardo, va d’abord passer sur le billard avant de rejoindre éventuellement le PSG.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi un peu embêté pour Gabriel Moscardo

Présent à Paris en même temps que son compatriote Lucas Beraldo pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain dès le premier jour du mercato hivernal, Gabriel Moscardo a dû retourner au Brésil après que la visite médicale a détecté un souci au pied nécessitant une opération et une absence d’environ trois mois. Interrogé sur les antennes de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a reconnu que ce souci physique du milieu de terrain de 18 ans était un peu embêtant pour le PSG, qui ne peut pas « prendre le risque de prendre un joueur qui est blessé. »

L’homme d’affaires qatari a donc temporisé sur ce dossier. « Nous devons attendre. C'est la situation actuellement », assure le patron des Rouge et Bleu. Même s’il reconnaît que le jeune milieu défensif du Corinthians est « un joueur fantastique. Nous croyons beaucoup en lui et en son potentiel. » Mais la transaction n’est pas encore rompue entre les deux clubs et une solution pourrait être rapidement trouvée pour finaliser ce transfert.

Gabriel Moscardo prêté aux Corinthians jusqu’en juin ?

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par La Gazeta Esportiva, le Paris Saint-Germain devrait prochainement officialiser l’arrivée dans ses rangs de Gabriel Moscardo pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2028, pour un montant de 22 millions d’euros, bonus compris. Mais l’international espoir brésilien, qui va subir une intervention à la clinique de l'Aspetar à Doha, pourrait être prêté jusqu’à l’été prochain à son club formateur.

L’objectif du Paris SG serait d’offrir au joueur l'opportunité de retrouver le rythme de la compétition dans son pays, en lui proposant un programme de récupération adapté et en favorisant son développement au sein d'un environnement familier. De son côté, le journal Globo assure que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi négocieraient une clause pour annuler le deal avec le club brésilien si jamais le souci physique de Moscardo n’est pas correctement réglé par l’opération.