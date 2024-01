Pour la suite de son mercato d’hiver, l’ASSE et son entraineur vont suivre la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ils sont à l'affut d'opportunités.

Mercato : Dall’Oglio et l'ASSE à l'affut d'opportunités à la CAN

Olivier Dall’Oglio a demandé à Loïc Perrin d’être très attentif et observateur, surtout dans les derniers instants du mercato hivernal, afin de ne pas passer à côté des opportunités. L’entraineur de l’ASSE assure qu’il peut se passer beaucoup de choses dans les dernières minutes du marché des transferts. Pour ne rien rater, il a conseillé au coordinateur sportif de garder les yeux ouverts et de regarder un peu partout. Même en Côte d’Ivoire où se joue la Coupe d’Afrique des Nations, à partir du samedi 13 janvier 2024.

Saint-Etienne va en effet prospecter pendant la compétition. « On peut avoir cette possibilité-là », a répondu Olivier Dall’Oglio en conférence de presse, avant d’ajouter : « On ne peut pas se permettre de passer à côté d'une opportunité. Sur des joueurs qui sont à la CAN, ça peut aussi être des opportunités ».

Le coach de l'ASSE évite de perturber Sissoko, Batubinsika et Cissé

Pour rappel, l’ASSE a trois joueurs présents en Côte d’Ivoire : Ibrahima Sissoko (attaquant, Mali) Dylan Batubinsika (défenseur central, RD Congo) et Karim Cissé (attaquant, Guinée). Le coach des Verts a pris une décision les concernant. Il apprend qu’il va les suivre à distance, mais il ne les contactera pas, pour éviter de les perturber dans leur sélection. « Je vais les observer, suivre leurs résultats mais je pense qu’ils sont dans leur compétition, avec un autre staff, un autre coach, donc le mieux c'est de ne pas les perturber », a-t-il indiqué.