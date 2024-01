C’est la fin de saison prématurée pour Stéphane Diarra. Il est victime d’une rupture du ligament croisé au genou gauche, selon les examens passés, à la suite de sa blessure contre Grenoble Foot, il y a dix jours.

ASSE : Stéphane Diarra victime d’une rupture du ligament croisé

Prêté par le FC Lorient à l’ASSE l’été dernier, jusqu’à la fin de la saison, Stéphane Diarra (25 ans) n’ira pas au bout de son contrat dans le Forez. Touché au genou lors du match amical entre Saint-Etienne et Grenoble Foot, le 6 janvier dernier, l’ailier stéphanois est blésé gravement. Les examens passés (IRM) ont confirmé une rupture du ligament croisé du genou gauche. Il a annoncé lui-même la mauvaise nouvelle, dans un message posté sur les réseaux sociaux. « Après plusieurs examens médicaux, le verdict est tombé. Je souffre d’une rupture du ligament croisé, et je vais donc devoir me faire opérer dans les jours à venir », a-t-il appris.

Dans la foulée du message de Stéphane Diarra, l’ASSE a confirmé l’information, dans un communiqué médical, dans lequel il annonce la fin de saison de l’attaquant Ivoirien : « Stéphane Diarra a été touché au genou gauche lors de l'opposition amicale face à Grenoble. Des examens ont révélé une rupture partielle du ligament croisé antérieur. L'AS Saint-Étienne a le regret d'annoncer que la saison du numéro 17 est terminée. Le club apporte tout son soutien à Stéphane Diarra et lui souhaite un prompt rétablissement », a écrit le club ligérien.

Olivier Dall'Oglio comptait pourtant sur l'ailier Ivoirien

Rappelons que le natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a joué 11 matchs sous le maillot des Verts et a été titulaire 8 fois en Ligue 2. Il était un joueur important de l’équipe de Laurent Batlles. Olivier Dall’Oglio comptait également sur lui pour la phase retour du championnat.

« Stéphane Diarra est un garçon qui va très vite, qui est capable de prendre la profondeur. Il a eu des petites blessures qui ont coupé son élan […]. Je pense qu’il a du potentiel », avait déclaré le nouvel entraineur de l’ASSE avant le match contre Laval (0-0).