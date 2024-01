Alors que l’OM multiplie les tentatives pour s’offrir Adrien Truffert, le Stade Rennais se montre inflexible dans les négociations pour son transfert.

Mercato OM : Le Stade Rennais exige 25 M€ pour Adrien Truffert

Sous l’impulsion de son président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille se montre très actif sur le marché des transferts. Le club phocéen est déjà parvenu à boucler la signature de deux nouvelles recrues durant ce mercato hivernal et s’apprête à accueillir dans ses rangs Faris Moumbagna. Un accord total a été pour son transfert à hauteur de 8 millions d’euros. Toutefois, le recrutement hivernal est loin d’être terminé pour l’OM.

Les dirigeants marseillais travaillent à présent sur l’arrivée d’un nouveau latéral gauche de qualité pour succéder à Renan Lodi en partance pour l’Arabie saoudite. Et pour occuper ce poste, les Olympiens ont les regards tournés vers Adrien Truffert. Les négociations ont déjà débuté entre les différentes parties, et le défenseur du Stade Rennais n’est pas insensible au projet marseillais. Adrien Truffert serait très enclin à l’OM durant ce mercato hivernal.

Cependant, un obstacle majeur freine l’aboutissement de cette opération. Le club phocéen se heurte aux exigences financières élevées des Bretons. La Tribune OM assure en effet que la direction du Stade Rennais a fixé une seule condition pour le départ de son joueur, elle réclamerait pas moins de 25 millions d’euros avant de céder son défenseur polyvalent.

L’OM n’ira pas au-delà de 18 M€ pour Adrien Truffert

Malgré les différentes approches marseillaises, le SRFC n’a visiblement pas assoupli sa position. L’écart entre la proposition de l’OM et les exigences financières du Stade Rennais restent considérables, ce qui risque finalement de dissuader les dirigeants phocéens. Ces derniers ne sont pas prêts à débourser un tel montant pour s’attacher les services d’Adrien Truffert cet hiver. La source précise que la direction de l’OM ne compte pas aller au-delà de 18 millions d’euros pour son transfert.

La question qui se pose est alors de savoir si les deux écuries parviendront à faire des concessions pour boucler cette éventuelle transaction. Dans le cas contraire, Adrien Truffert poursuivra sa carrière à Rennes. Tandis que le club entraîné par Gennaro Gattuso devra se rabattre sur des cibles moins onéreuses.