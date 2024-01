La signature de Faris Moumbagna à l'OM n'est plus qu'une question d'heures. La visite médicale de l'attaquant camerounais est même déjà programmée.

Mercato OM : Faris Moumbagna passera sa visite médicale en Côte d'Ivoire

Faris Moumbagna sera bel et bien un joueur de l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Après avoir officialisé la signature de Ulisses Garcia, Pablo Longoria est sur le point d'enregistrer sa troisième recrue hivernale. Depuis quelques heures, un accord est annoncé entre le club français et le FK Bodø/Glimt. Il ne reste que quelques détails pour boucler la transaction pour le transfert de Moumbagna à Marseille. L'un des détails concerne sa visite médicale qui est déjà programmée. A en croire Foot Mercato, le Camerounais de 23 ans passera sa visite médicale en Côte d'Ivoire dans les prochaines heures. Le natif de Yaoundé est actuellement au pays des Eléphants, où il participe à la CAN 2023 avec les Lions Indomptables. La signature de son contrat devrait aussi intervenir dans la foulée de sa visite médicale.

Faris Moumbagna à l'OM pour 8 millions d'euros

Tout est donc presque bouclé pour le transfert du prodige camerounais du côté de l'Olympique de Marseille. Selon RMC Sport, Pablo Longoria a conclu un accord à hauteur des huit millions d'euros avec le le FK Bodø/Glimt pour le transfert de Faris Moumbagna. Il rejoindra l'effectif de Gennaro Gattuso pour les quatre prochaines années. Il deviendra ainsi la troisième recrue hivernale du club phocéen, qui tient déjà dans ses rangs Jean Onana et Ulisses Garcia. Il n'a pas connu un début de carrière facile. Faris Moumbagna a fait de courtes expériences au début de sa carrière entre des débuts en universitaire aux États-Unis puis des passages contrastés à Kristiansund et Sønderjyske. Il a convaincu les dirigeants du club de la Canebière grâce à son année 2023 très intéressante. Il a notamment inscrit 3 buts en 6 matchs de Ligue Europa Conférence.