Alors que la signature de Gift Orban, 4e recrue hivernale de l’OL, est imminente, Pierre Sage annonce la couleur sur la fin du mercato du club rhodanien.

Mercato : Sage confirme l'arrivée de Gift Orban et attend un joueur par ligne

L’OL a déjà bouclé le transfert de Gift Orban de La Gantoise. Il ne resterait plus que son arrivée à Lyon et l’officialisation de sa signature. Piere Sage a confirmé son arrivée imminente. « Il est très proche de signer, c’est bien avancé », a-t-il répondu en conférence de presse, tout en se réjouissant de l'arrivée de ce renfort : « C’est un attaquant qui offre beaucoup de possibilités. C'est aussi un buteur […] » a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Radio Scoop. Le décisif attaquant de Gent sera être la quatrième recrue de l’Olympique Lyonnais cet hiver, à la suite de Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana. Mais ce ne serait pas la fin du mercato hivernal pour le club rhodanien.

Dans l’attente de la prochaine arrivée à Lyon, Pierre Sage a évoqué la fin du mercato lyonnais, sur OL TV. Il veut un joueur par compartiment. « On travaille sur des apports offensifs, en plus d’un joueur par ligne », a-t-il laissé entendre dans l’émission OL Night System. Plus précisément, l’entraineur confirmé à son poste jusqu’à la fin de la saison attend un défenseur, un milieu de terrain et un autre joueur offensif, en plus de Gift Orban (21 ans).

Danjuma ou Benrahma, qui sera le joueur offensif espéré ?

Pour le joueur offensif, Arnaut Danjuma (27 ans) ou Saïd Banrahma (28 ans) pourrait déposer ses valises à Lyon, d’ici le 31 janvier. Les décideurs de l’OL poussent en effet pour recruter l’un des deux attaquants, selon le quotidien sportif. Le premier est retenu par le manager d’Everton, club auquel il est prêté par Villarreal. Quant au deuxième, il est très convoité. De ce fait, West Ham attend la proposition la meilleure avant de prendre sa décision.

L'OL va poursuivre le dégraissage de son effectif

Pour finir, Pierre Sage a également évoqué la question des départs. Il confirme que Lyon va poursuivre le dégraissage de son effectif, pour faire la place aux nouveaux joueurs. D’autres départs sont prévus. A la suite de Jeffinho (retourné à Botafogo au Brésil), de Tino Kadewere et Rémy Riou (cédés respectivement au FC Nantes et au Paris FC), Mamadou Sarr (18 ans) va suivre. Il va finir la saison à Molenbeek en Belgique.

« L’idée c’est de pouvoir travailler avec un effectif de 20 joueurs de champ plus 3 gardiens avec la possibilité de faire monter des jeunes », a expliqué le successeur de Fabio Grosso.