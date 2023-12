À la recherche d’un attaquant de pointe cet hiver, l’OL est revenu à la charge pour Hugo Ekitike. Mais John Textor devra faire un effort dans ce dossier.

Mercato PSG : L’OL est revenu à la charge pour Hugo Ekitike

Susceptible de quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato hivernal, qui s’ouvre dans trois jours, Hugo Ekitike ne manque pas de prétendants. D’après les informations du journal L’Équipe, le profil de l’attaquant de 21 ans intéresserait plusieurs clubs en Europe, dont certains seraient même déjà passés à l’offensive pour tenter de convaincre les dirigeants parisiens.

Sorti de la zone rouge en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais entend renforcer au maximum l’effectif de Pierre Sage afin de remonter rapidement dans le classement dans la seconde moitié de saison. John Textor n'aurait donc pas définitivement rayé le nom d'Ekitike de ses tablettes. Le patron des Gones aurait ainsi transmis une offre de prêt sans option d'achat à son homologue Nasser Al-Khelaïfi afin de s’attacher les services du natif de Reims. Une option qui ne’ devrait pas satisfaire les Rouge et Bleu.

John Textor prêt à casser sa tirelire pour Hugo Ekitike ?

Même si John Textor a dégagé une enveloppe de 50 millions d'euros pour le recrutement de cet hiver, l’Olympique Lyonnais ne compte pas faire n’importe quoi. Le dossier Hugo Ekitike semble donc hors de portée des Rhodaniens. En effet, L’Équipe explique que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos souhaiteraient en priorité se séparer de leur numéro 44, sans perdre d’argent. S’il paraît vraisemblablement difficile de vendre Ekitike à 36 millions d’euros, montant investi pour l’acheter il y a un an, le PSG serait ouvert à un prêt avec option d’achat, sous certaines conditions.

Le quotidien sportif révèle que Paris ne souhaite pas « payer le salaire et que cette cession temporaire soit payante. Difficile, mais déjà plus réaliste pour beaucoup de clubs alors que l’OL, lui, s’était renseigné pour un prêt sec. » Outre l’OL, un club allemand dont l'identité n'a pas filtré aurait fait une proposition au PSG, selon le média francilien. Selon le tabloïd britannique The Evening Strandard, Hugo Ekitike serait aussi dans les plans de l’AC Milan et de Crystal Palace.