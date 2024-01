S'il a repris l'entraînement collectif, Wuilker Fariñez n'a plus d'avenir au RC Lens. Le portier est poussé vers la sortie et proche d'un autre club.

Mercato RC Lens : Wuilker Fariñez libéré de son contrat par les Sang-et-Or

Le RC Lens a la tête plongée dans la Coupe de France ce dimanche. Le club artésien affronte l'AS Monaco à domicile, dans le cadre des 32èmes de finale de la compétition. Un véritable choc, dans lequel Franck Haise devrait aligner une équipe assez compétitive pour faire face au troisième de Ligue 1. Cependant, la direction du club nordiste se préoccupe aussi du mercato hivernal. La priorité est de trouver un remplaçant à Deiver Machado, absent plusieurs semaines après avoir été opéré des adducteurs.

Mais ce n'est pas tout. La CAN 2023 approche à grands pas, et le RC Lens va perdre d'autres éléments dans ce contexte : Nampalys Mendy (Sénégal), Salis Abdul Samed (Ghana) et Morgan Guilavogui (Guinée) du 13 janvier au 11 février prochain. Abdukodir Khusanov (Coupe d'Asie avec l'Ouzbékistan) et Oscar Cortés (tournoi préolympique -23 ans avec la Colombie) ont également été appelés par leurs sélections respectives pour d'autres compétitions. Pour pallier ces absences, Frédéric Hébert s'est intéressé à Alvaro Barreal ou encore David Jurasek. En attendant de voir les résultats, le club s'est occupé du cas de Wuilker Fariñez. D'après Eurosport, le gardien de 25 ans aurait été libéré de son contrat après une longue absence pour blessure.

Wuilker Fariñez proche de quitter l'Europe pour un club colombien

L'international vénézuélien serait donc libre de s'engager où il le souhaite. D'après les informations de la presse colombienne, relayées par le média français, l'Atlético Nacional tente d'en profiter. Les négociations vont bon train, à tel point que Wuilker Fariñez pourrait officialiser sa venue mardi. Sa visite médicale serait programmée ce jour, ce qui veut dire que les deux parties se sont mises d'accord sur les détails du contrat.

Après avoir connu des malheurs en France, le portier veut vite se relancer. L'Atlético Nacional semble être le club idéal pour cela, malgré un rêve de titre brisé cette saison. La formation colombienne est toujours engagée en Copa Libertadores, où elle attend de connaître son prochain adversaire au deuxième tour. À Lens, Wuilker Faríñez n'aura disputé que 16 matchs entre 2020 et 2024.