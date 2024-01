Plusieurs noms ont été associés au RC Lens ces derniers jours, annonçant de potentielles arrivées au club. Arnaud Pouille, le directeur général du RCL fait le point.

Mercato RC Lens : Arnaud Pouille met fin à la rumeur Alvaro Barreal

Encore engagé en Ligue Europa, en Coupe de France et en Ligue 1, le RC Lens tente de profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Le club artésien est privé depuis plusieurs semaines de son latéral gauche colombien, Deiver Machado. Un élément important, qui a disputé 17 rencontres depuis le début de saison (3 buts dans l'élite). Mais ce n'est pas tout. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 va débuter le 13 janvier prochain et priver le club d'autres joueurs.

La liste est longue : Nampalys Mendy (Sénégal), Salis Abdul Samed (Ghana) et Morgan Guilavogui (Guinée) feront partie des absents jusqu'au 11 février prochain. Abdukodir Khusanov (Coupe d'Asie avec l'Ouzbékistan) et Oscar Cortés (tournoi préolympique -23 ans avec la Colombie) ne seront pas non plus disponibles, eux qui disputent une autre compétition avec leur sélection respective. Dans ce contexte, le RC Lens a pisté quelques joueurs comme Alvaro Barreal, Alexander Aravena ou encore David Jurasek. Arnaud Pouille, le directeur général du club artésien, a mis fin à la rumeur Barreal en annonçant que ce dernier n'intéressait plus la direction à la rédaction de La Voix du Nord.

David Jurasek également écarté, Arnaud Pouille réplique

Le dirigeant de 49 ans ne s'est pas arrêté là, lui qui a fait une mise à jour générale sur le mercato du RC Lens. Il a également affirmé la fin de l'intérêt artésien pour David Jurasek, le latéral gauche du Benfica Lisbonne âgé de 23 ans. Le joueur faisait office de tête de gondole pour remplacer Deiver Machado, dont la date de retour est encore inconnue. Arnaud Pouille n'a pas dévoilé les raisons de cette décision.

En tout cas, cela ne semble pas forcément être une question d'argent. Le RC Lens travaillerait pour la résiliation de contrat de Wuilker Fariñez, qui a fait son retour à l'entraînement collectif après une longue absence pour blessure selon L'Équipe. En fin de contrat en juin prochain, le portier de 25 ans pourrait rapporter davantage en étant prolongé puis vendu. De plus, les ventes de Loïs Openda et Seko Fofana ont fait beaucoup de bien aux finances l'été dernier. David Jurasek est tout de même estimé à 8 millions d'euros par le site Transfermarkt. Arnaud Pouille conclut en rassurant les supporters : l'arrivée d'un latéral gauche « peut se faire rapidement ». Le directeur général des Sang-et-Or assure que ce poste sera renforcé en priorité cet hiver.