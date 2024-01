Victor Lobry n'ira pas au bout de son contrat à l'AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain devrait être libéré des cinq mois de son contrat dans les prochaines heures.

Mercato ASSE : Victor Lobry en route pour Guingamp

Victor Lobry est un milieu de terrain français qui joue à l'AS Saint-Étienne depuis juillet 2022. Il a rejoint les Verts en tant qu'agent libre après la fin de son aventure au Pau FC. Considéré comme un joueur prometteur, il n'a malheureusement pas réussi à s'imposer à l'ASSE, où il n'a joué que 400 minutes en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Lobry est maintenant plus proche d'un départ que de poursuivre l'aventure dans le Forez, alors que son contrat arrive à expiration à la fin de cette saison. Il va quitter Saint-Etienne libre de tout contrat, puisque la direction stéphanoise a décidé de mettre un terme aux cinq derniers mois de son contrat.

Victor Lobry aurait même refusé de prolonger son bail avec le club du Forez, qui lui proposait une année supplémentaire, mais son départ n'est plus qu'une question d'heures. Il aurait déjà trouvé un accord avec un autre club de Ligue 2, l'EA Guingamp, qui lui offrirait un contrat de trois ans et un statut de titulaire. Son transfert à Guingamp devrait donc être officialisé cet hiver, sauf revirement de situation. Le joueur, de son côté, espère relancer sa carrière et retrouver du temps de jeu avec le club breton, qui vise la montée en Ligue 1.

Lobry va ainsi rejoindre l'EAG pour un contrat allant jusqu'à la fin de la saison. Formé à Reims, il a connu respectivement des passages à Limoges, Tours, Avranches, et Pau FC, club qu'il a quitté pour signer à l'AS Saint-Etienne en 2022. Loïc Perrin se prépare ainsi à enregistrer un autre départ dans le groupe des Verts.