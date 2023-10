Après le match nul obtenu à Séville, le RC Lens s'apprête à accueillir Arsenal dans un stade Bollaert impatient de retrouver la Ligue des Champions.

RC Lens-Arsenal : Bollaert n'attend que ça

Mardi soir, le stade Bollaert s'apprête à basculer dans une incandescence inqualifiable. 21 ans après le dernier match du RC Lens à domicile en Ligue des Champions, les Sang et Or accueillent l'un des ogres de la Premier League, Arsenal, bien décidé à aller le plus loin possible dans cette compétition. De retour en C1 après 5 ans d'absence, les Gunners ont parfaitement entamé cette phase de poules avec une première victoire 4-0 face au PSV Eindhoven il y a deux semaines.

De son côté, le RC Lens a fait bonne impression, en allant chercher le match nul à Séville lors d'un match très disputé. Mardi, l'adversité sera nettement différente, mais avec un public en fusion, les hommes de Franck Haise auront sans doute à cœur de livrer une belle prestation pour tenter de faire un résultat.

Franck Haise pourrait aligner quasiment la même compo qu'à Séville

En ce qui concerne la composition du RC Lens, Franck Haise devrait avoir plusieurs solutions pour composer son onze de départ. Depuis deux semaines, l'infirmerie se vide de manière considérable et l'effectif est quasiment au complet. Pour la réception d'Arsenal, l'entraîneur lensois pourrait opter pour une composition similaire à celle alignée à Séville le 20 septembre dernier.

Ce jour-là, hormis le début de match, les Sang et Or avaient fait très bonne figure face aux Andalous, portés notamment par un Angelo Fulgini des grands soirs, auteur d'un coup franc exceptionnel en première période. Le seul changement que pourrait effectuer Franck Haise mardi soir face à Arsenal concerne le milieu de terrain. Forfait à Séville, Andy Diouf devrait, sauf retournement de situation, être disponible dans deux jours, et l'entraîneur artésien devra trancher entre l'ancien rennais ou son coéquipier Nampalys Mendy, titularisé à Seville.

La compo probable du RC Lens :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, F. Medina

Milieux : P. Frankowski, S. Abdul Samed, A. Diouf, D. Machado

Attaquants : F. Sotoca, E. Wahi, A. Fulgini

La compo probable d'Arsenal :

Gardien : D. Raya

Défenseurs : B. White, W. Saliba, Gabriel, O. Zinchenko

Milieux : M. Odegaard, D. Rice, K. Havertz

Attaquants : B. Saka, E. Nketiah, G. Jesu