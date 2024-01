L'avenir de Vitinha à l'Olympique de Marseille est dans une grande incertitude, alors que Gennaro Gattuso tente de calmer le jeu autour du joueur.

Mercato OM : Vitinha poussé vers la sortie ?

L'attaquant portugais est à l'Olympique de Marseille depuis janvier 2023. Le club français a dû débourser 27 millions d'euros plus cinq millions de bonus pour obtenir sa signature. Un gros investissement pour un club comme l'OM, que Vitinha peine à justifier par son rendement. Depuis ses débuts à Marseille, le joueur de 23 ans n'a inscrit que six buts, ce qui est loin de convaincre les dirigeants phocéens, qui réfléchiraient à s'en séparer. Le joueur même sait qu'il n'a plus la confiance de son club alors qu'il n'entre visiblement plus dans les plans de Gennaro Gattuso. Pablo Longoria vient d'ailleurs de boucler l'arrivée d'un autre attaquant, le Cameroun Faris Pemi Moumbagna attendu sur la Canebière après la participation du Cameroun à la CAN 2023.

Face à cette situation, la direction marseillaise serait bien ouverte à discuter pour un départ de Vitinha. Mais en attendant, les offres sont loin de convaincre Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Selon RMC Sport, la plupart des clubs qui viennent aux nouvelles pour le Portugais proposent un prêt avec option d'achat. Ce qui ne fait pas les affaires de l'OM qui souhaiterait plutôt le transférer définitivement.

La mise au clair de Gattuso sur le cas Vitinha

Le joueur de 23 ans n'a pas pour projet de quitter l'Olympique Lyonnais de si tôt. Vitinha a fait savoir qu'il est heureux d'être Marseillais et souhaite continuer l'aventure au club. Mais au sommet du club, on ne penserait visiblement pas ainsi, puisque l'OM serait même prêt à discuter d'un transfert de Vitinha pour toute offre à partir de 20 millions d'euros. Interrogé sur la situation du joueur dans son effectif, Gennaro Gattuso tente de le rassurer, assurant que le Portugais "aura encore l'opportunité de jouer dimanche" contre Rennes en seizième de finale de la Coupe de France. Pour le technicien italien, Vitinha reste un joueur de l'OM. L'ancien du FC Séville s'est montré clair tout en confiant que "personne n'a dit qu'il était poussé vers la sortie".

Avant la fin du mercato hivernal, la situation pourrait encore évoluer pour Vitinha alors que Gattuso assure que "personne ne dit qu'il est en vente.". L'entraîneur de l'OM en a profité pour confirmer pour Faris Moumbagna dont il attend de retour de la CAN 2023 avec la sélection du Cameroun.