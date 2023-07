Dans la foulée de l’arrivée de Ludovic Blas et de Gauthier Gallon, le Stade Rennais a prolongé le contrat de Lorenz Assignon, ce jeudi.

Stade Rennais Mercato : Lorenz Assignon prolonge jusqu'en 2027

Le Stade Rennais a communiqué sur le transfert officiel de Ludovic Blas du FC Nantes et de Gauthier Gallon, en provenance de l'ESTAC, mercredi soir. Le premier s’est engagé pour 4 ans avec le club breton, tandis que le gardien signe pour 3 ans. Ce jeudi, le SRFC a finalisé une autre signature en interne. Arrivé en Bretagne en 2015, Lorenz Assignon a prolongé son contrat de deux années supplémentaires. Initialement lié au Stade Rennais jusqu'en juin 2025, il l'est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en juin 2027.

Le défenseur latéral droit a confié ses premières impressions au club. « Je suis très content de m’inscrire dans la durée. C’est la suite logique », a-t-il déclaré. Je vais continuer à travailler. La sixième qualification consécutive en Europe montre qu’il y a eu beaucoup de travail de fait au club […]. Les conditions de travail sont top. Depuis la saison dernière, je me sens plus fort, j’ai appris beaucoup de choses. […]. J’ai les dents longues, j’ai envie d’aller sur le terrain et tout casser (sic). »

Olivier Cloarec justifie la signature de Lorenz Assignon

Le président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, a justifié la prolongation du bail du N°22 du SRFC. « C’est une prolongation logique au vu de ce qu’a montré Lorenz depuis qu’il est professionnel. En plus de pouvoir compter sur un joueur de qualité, le staff dispose là d’un joueur avec de grandes qualités humaines. Pouvoir conserver et s’appuyer sur un joueur de la formation Rouge et Noir est toujours une grande satisfaction. »

Quant à Florian Maurice, directeur sportif du club, il a déclaré : « La volonté est de pouvoir lui permettre de continuer d’évoluer, d’avoir du temps de jeu. Il arrive à un âge où il faut jouer et on va lui donner l’opportunité. À lui de la saisir […]. Lorenz a toujours répondu à toutes les caractéristiques d’un joueur de haut niveau à ce poste. Il ne reste plus qu’à enchaîner les matchs pour devenir un top joueur. »