Le départ de Victor Lobry de Saint-Etienne est officiel ! Le club ligérien a annoncé son départ du Forez, dans un communiqué officiel. Annoncé vers l’EA Guingamp, il est arrivé en Bretagne pour s’y engager.

Mercato : L'ASSE officialise le départ de Victor Lobry

Victor Lobry quitte l’ASSE où il était arrivé en juillet 2022. Il a été libéré de ses cinq derniers mois de contrat avec le club ligérien, et va rejoindre l’EA Guingamp librement. Son départ avait été confirmé par Olivier Dall’Oglio dans des propos confiés à Evect. Il avait précisé que le milieu offensif faisait partie « des éventuels départs ». Ce samedi, l'AS Saint-Etienne a communqiué sur le départ de l'ancien joueur de Pau FC. « Ce samedi, le milieu de terrain lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2024 a résilié son contrat avec les Verts ».

Le milieu offensif est à Guingamp pour les derniers détails de sa signature

Le Télégramme avait appris que le joueur des Verts était attendu vendredi ou samedi à Guingamp. Et c’est désormais fait, Victor Lobry a débarqué sur les Côtes d'Armor, selon les informations de France Bleu Saint-Étienne Loire. Le média confirme que le joueur de 28 ans est à Guingamp ce samedi. Il est évidement arrivé en Bretagne « pour les modalités préalables à la signature de son nouveau contrat », comme l’a rapporté la source.

Lobry va jouer la montée avec l'En Avant, comme avec l'ASSE

Victor Lobry va donc finir la saison 2023-2024 sous le maillot de l’En avant Guingamp, s’il passe la visite médicale sans souci. Comme l’ASSE, les Guingampais jouent la montée en Ligue 1. Ils sont 6es avec 30 points, devant les Stéphanois, 11es avec 29 points. Pour rappel, l'ex-N°22 des Verts a joué 15 matchs en Ligue 2 et une rencontre en coupe de France cette saison, sous le maillot vert. Il n'a pas inscrit de but et aucune passe décisive.