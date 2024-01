Très actif sur ce mercato hivernal, l’OM a officiellement annoncé la signature de l’attaquant Faris Moumbagna en provenance du FK Bodo/Glimt, en Norvège.

Mercato OM : Faris Moumbagna s’engage à Marseille jusqu’en 2028

Après l'arrivée du milieu de terrain Jean Onana et de l’arrière gauche Ulisses Garcia, l’Olympique de Marseille accueille sa troisième recrue du mercato hivernal. Après plusieurs jours d’intenses négociations, Mehdi Benatia est parvenu à convaincre les dirigeants du FK Bodo/Glimt avec un chèque d'environ 8 millions d'euros pour recruter Faris Moumbagna. Annoncé dans les plans de certains clubs de Premier League, le joueur de 23 ans s’est engagé en faveur de l’OM jusqu'en juin 2028 après le succès de sa visite médicale. Actuellement avec les Lions Indomptables du Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Faris Moumbagna rejoindra les rangs de l’équipe de Gennaro Gattuso à la fin de la compétition. Son profil, puissant et capable de tenir le ballon, permettra à l’entraîneur olympien de disposer d’une nouvelle variante en attaque.

Faris Moumbagna, une puissance physique en attaque

Après une première partie de saison compliquée et contrainte de faire sans certains éléments en raison de la CAN, l’Olympique de Marseille travaille pour offrir à Gennaro Gattuso plus d’options pour les six mois à venir. Alors qu’un nouvel arrière gauche est attendu pour compenser le départ de Renan Lodi, c’est en attaque que le club phocéen enregistre un joueur supplémentaire avec Faris Moumbagna.

« Sa puissance et sa capacité à se procurer des occasions permettent également à Faris de s’illustrer sur la scène européenne avec 6 buts en Europa Conference League cette saison. Il contribue ainsi à la qualification de son club pour les 16e de finale et devient même international camerounais juste avant la CAN qu’il dispute actuellement avec les Lions Indomptables », écrit l’OM sur son site officiel ce samedi soir. Auteur de 24 buts et 9 passes décisives en 50 matchs à la pointe de l'attaque du FK Bodo/Glimt, jouant ainsi un rôle majeur dans la conquête du titre de champion du club norvégien, Moumbagna est un renfort de taille pour les Olympiens.