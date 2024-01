L’OM poursuit son recrutement cet hiver avec la signature imminente de Faris Moumbagna, qui vient de passer sa visite médicale avec succès.

Mercato OM : Officilisation imminente pour Faris Moumbagna

L’Olympique de Marseille continue de surprendre durant ce mercato hivernal, en enchainant des signatures pour le moins inattendues. Après les récentes arrivées de Jean Onana et Ulisses Garcia, la direction de l’OM est parvenue à mettre la main sur un nouvel avant-centre en la personne de Faris Moumbagna. Le deal s’est fait rapidement. Les dirigeants de l’OM ont intensifié en coulisse les négociations avec le club norvégien de Bodo Glimt et son parvenu à boucler un accord total pour le transfert de l’international camerounais.

Présent actuellement avec l'équipe nationale du Cameroun à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, Faris Moumbagna ne sera pas immédiatement disponible pour son nouveau club. L’attaquant de 23 ans a néanmoins passé sa visite médicale sur le sol ivoirien avec succès, selon les dernières informations de Fabrizio Romano. L’officialisation de son arrivée à l’OM n’est donc plus qu’une question de temps. L'avant-centre camerounais devrait s'engager pour un contrat de quatre ans et demi avec le club phocéen.

D’autres recrues sont attendues à l’Olympique de Marseille

Pour boucler sa troisième recrue hivernale, le président de l’OM n’a pas hésité à sortir le chéquier. Les performances de Faris Moumbagna - 18 réalisations en 36 matchs disputés au cours de l’année 2023 - ont convaincu Pablo Longoria et son équipe à débourser environ 8 millions d’euros pour son transfert. L’attaquant camerounais sera très attendu à Marseille en cette seconde partie de saison.

Toutefois, Faris Moumbagna ne devrait pas être la dernière acquisition de l’OM cet hiver. Les responsables travaillent déjà en coulisse pour attirer des renforts supplémentaires. La Provence indique que le club phocéen cherche encore à recruter un nouvel élément à vocation offensive et attirer un nouveau latéral gauche. Les noms de Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) et Adrien Truffert (Stade Rennais) reviennent sans cesse à Marseille.