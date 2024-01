Prêté à Molenbeek cet été, Mamadou Sarr a de quoi être rassuré. Pierre Sage fait savoir qu'il compte sur le jeune défenseur français.

OL : Mamadou Sarr en quête de temps de jeu

Avec un club en grande difficulté cette saison, difficile pour Mamadou Sarr de se faire une place dans le groupe de Pierre Sage. La parade trouvée par John Textor et l'Olympique Lyonnais, pour lui permettre de s'épanouir et de l'envoyer en prêt. C'est ainsi que le jeune joueur de 18 ans est prêté à son club formateur jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur s'offre ainsi l'occasion de gagner en temps de jeu et de la confiance en Belgique, afin de revenir plus fort à l'OL. A en croire Pierre Sage en conférence de presse, "ce n'est pas juste un prêt sec pour du temps de jeu ". Les dirigeants des Gones se sont assurés de se mettre " d'accord avec le staff de Molenbeek pour avoir des retours sur le plan individuel".

Mamadou Sarr, un pari pour l'avenir

Le départ en prêt de Mamadou Sarr est donc loin d'être le fruit du hasard. Les dirigeants lyonnais ont un plan bien ficelé pour faire progresser leur pépite pour l'avenir. En ce sens, Pierre Sage a laissé comprendre que le joueur de 18 ans est important pour l'avenir des Gones. Le technicien français a déclaré qu'il est très important pour l'OL que Sarr "soit considéré comme un futur joueur de l'OL".