Vente OM : AS Rome ou Marseille, où se tournent les Saoudiens ?

La possible vente OM à l’Arabie saoudite refait surface avec de nouvelles révélations de la presse italienne sur l’intérêt des Saoudiens pour l’AS Rome.

Vente OM : Quand les Saoudiens penchent entre Rome et Marseille

Après le rachat de Newcastle United, l’Arabie saoudite cherche à étendre son influence en Europe, avec l’ambition d’acquérir d’autres clubs européens. Valence CF et l’AC Milan sont déjà cités comme des cibles potentielles, même si l’OM semble être leur premier choix des Saoudiens en raison de sa visibilité considérable en France et à l’étranger. Cette démarche est aussi interprétée comme une tentative pour le pays le plus riche du Golfe de rivaliser avec le Qatar, actuel propriétaire du PSG en Ligue 1.

Cependant, les récentes révélations de la presse italienne indiquent que le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) envisage de racheter de l’AS Rome à Dan Friedkin, homme d’affaires américain. Cette nouvelle a jeté un sérieux coup de froid sur un éventuel rachat de l’OM par les Saoudiens, car les règles de l’UEFA limitent l’acquisition de plusieurs clubs de haut niveau susceptibles de jouer en Ligue des champions.

Toutefois, Roberto Sommella, directeur du quotidien économique Milano Finanza, a souligné que les rumeurs de rachat de l’AS Rome par l’Arabie saoudite n’étaient pas encore concrètes. Il a évoqué l’attitude silencieuse du clan Friedkin, propriétaire actuel du club romain, et a émis des doutes quant à leur volonté de vendre leur bien dans un futur prochain.

L’Olympique de Marseille reste une option plus viable

Roberto Sommella a par ailleurs noté que les dirigeants saoudiens devraient hésiter à investir dans la Roma sans garantie de croissance financière, notamment en raison de l’absence de projet de construction d’un nouveau stade. Ainsi, la piste menant à l’acquisition de l’AS Rome semble moins probable pour l’Arabie saoudite, car les Friedkin ne semblent pas disposés à vendre à l’heure actuelle.

En revanche, l’OM reste une option plus viable, puisque Frank McCourt, propriétaire actuel, serait ouvert à la vente du club. Une source anonyme a récemment affirmé à Foot-sur7 que les discussions pour la vente OM étaient en cours de finalisation, même si la date de l’officialisation reste incertaine.