PSG : Le président de la Real Sociedad prévient le Paris SG !

À deux jours de leur première confrontation en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le président de la Real Sociedad a lancé un avertissement au PSG.

PSG : Le patron de la Real Sociedad veut remporter la LDC

Le Paris Saint-Germain accueille la Real Sociedad ce mercredi soir, à 21 heures, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Leader du Championnat de France, l’équipe entraînée par Luis Enrique et portée par sa vedette Kylian Mbappé part avec les faveurs des pronostics.

Pour autant, le club de Saint-Sébastien ne compte pas se présenter en victime résignée au Parc des Princes. C’est ce qu’a expliqué ce lundi Jokin Apperibay, le président du club espagnol, en marge de l’officialisation de la prolongation de contrat de Takefusa Kubo. D’ailleurs, le dirigeant basque espère même remporter la Coupe aux grandes oreilles.

« Nous allons sortir très heureux de l’expérience du mois de février. Nous n’allons pas à la Ligue des Champions juste pour nous promener. Nous allons essayer de la gagner. Une autre chose est que nous le pouvons », a confié Jokin Apperibay au micro de Relevo.

« Nous ne sommes pas en Ligue des Champions pour penser à la Ligue des Champions de l’année prochaine. Nous pensons à celle de cette année. À partir de là, nous allons essayer d’atteindre le maximum. Je suis le premier à aimer gagner, mais construire est très important », a ajouté l’homme d’affaires de 57 ans, qui reconnaît toutefois que le PSG ne boxe pas dans la même catégorie que la Real Sociedad.

Jokin Apperibay respecte énormément le Paris SG

Quoique motivé et déterminé à surprendre le Paris Saint-Germain durant ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, Jokin Apperibay reconnaît toutefois que l’équipe de Kylian Mbappé et Marco Asensio est un cran au-dessus de la Real Sociedad et constitue un défi majeur à relever.

« Nous sommes face à une équipe qui va être très coriace et qui aspire à remporter la Ligue des Champions comme nous le souhaitons. Nous allons nous battre au maximum (…) Nous essaierons de rivaliser le mieux possible contre une équipe qui est une référence en Europe », a ajouté le dirigeant espagnol.