Shakhtar – OM : L’UEFA prend une importante décision pour le match

Ce jeudi soir, l’OM affronte le Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue Europa. L’UEFA a pris une importante décision pour ce choc.

Shakhtar – OM : Une réaction marseillaise est attendue

Après une série de déceptions en championnat et une élimination précoce en Coupe de France, l’Olympique de Marseille se tourne désormais vers l’Europa League. Cette compétition européenne devient la principale source d’espoir pour les supporters marseillais en cette seconde partie de saison. Cependant, pour poursuivre leur parcours, les hommes de Gennaro Gattuso doivent d’abord passer l’obstacle du Shakhtar Donetsk lors des barrages.

Le match aller de cette double confrontation se déroulera ce jeudi au Volksparkstadion de Hambourg en Allemagne. L’OM, sur une série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, abordera cette rencontre avec une confiance quelque peu ébranlée. Toutefois, l’équipe marseillaise est déterminée à obtenir un résultat positif face au club ukrainien avant le match retour prévu la semaine prochaine au Vélodrome.

L’UEFA a désigné Erik Lambrechts pour arbitrer le matc

En attendant, l’UEFA a désigné les arbitres chargés de diriger le match entre le Shakhtar Donetsk et l’OM. Erik Lambrechts officiera en tant qu’arbitre principal, épaulé par Yves De Neve et Kevin Monteny. Nathan Verboomen sera quant à lui le quatrième arbitre du match. Dennis Higler et Nathan Boterberg seront par ailleurs chargés du rôle d’arbitres assistants vidéo, assurant ainsi une supervision attentive de la rencontre.

Cette désignation d’arbitres souligne l’importance de cette confrontation pour les deux équipes. Tant pour l’Olympique de Marseille, désireux de briller sur la scène européenne, que pour le Shakhtar Donetsk, qui vise à se reprendre après son élimination en Ligue des Champions. Chaque détail comptera dans cette bataille pour une place qualificative pour les huitièmes de finale de l’Europa League.