À l’approche du match entre l’OM et Brighton prévu ce jeudi soir en Europa League, l’UEFA vient de prendre une forte décision pour cette rencontre.

OM-Brighton : La réaction de Marseille est très attendue

Après son élimination précoce en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille mise beaucoup sur l’Europa League pour briller cette saison. Mais cette compétition européenne s’annonce très compliquée pour l’OM, qui devra s’extirper d’un groupe relevé en récoltant un maximum de points. L’objectif est clair pour les hommes de Gennaro Gattuso.

Deux semaines après son match nul intéressant sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3), l’OM accueille ce jeudi soir Brighton dans le cadre de la deuxième journée de l’Europa League avec la ferme intention de renouer avec la victoire après une période de turbulences marquée par des échecs sportifs et une crise institutionnelle. Lors des rencontres précédentes de l’Olympique de Marseille, de nombreux supporters marseillais se sont sentis lésés par l’arbitrage. Ainsi, l’arbitre du match OM-Brighton devra se montrer à la hauteur de ce duel.

Une première pour Mykola Balakin en Europa League

La pression sera importante sur ses épaules, d’autant plus que la rencontre OM-Brighton se déroulera dans un stade Vélodrome qui devrait être plein à craquer. L’ambiance promet d’être électrique dans les tribunes. D’ailleurs, pour arbitrer cette rencontre, l’UEFA a décidé de faire confiance à Mykola Balakin. L’annonce est tombée ce mardi matin. L’arbitre de 34 ans a déjà officié lors de plusieurs rencontres de Conference League et durant les éliminatoires de l'Euro 2024.

Toutefois, ce match entre l'OM et Brighton sera une première pour lui, puisqu'il n'a jamais arbitré en Europa League auparavant. De plus, il s’agira de sa première expérience lors d'un match impliquant un club de Ligue 1. L'attente est grande autour de Mykola Balakin, qui devra faire preuve d'impartialité et de compétence pour assurer le bon déroulement du match. Rendez-vous pris ce jeudi soir à partir de 18h45 au stade Vélodrome. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang sont déterminés pour ce choc européen.