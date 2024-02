Mercato PSG : Après Mbappé, Nouveau coup dur, une pépite vers le Réal 

Les temps sont durs pour le mercato PSG qui s’annonce chaotique. Au même titre que Kylian Mbappé, une autre pépite du foot français snobe le Paris SG pour le Réal Madrid.

Mercato : Le Real Madrid de nouveau sur la route du PSG

Le PSG subit un revers majeur dans sa quête afin de consolider son effectif pour la prochaine saison. Le club de la capitale avait pour ce faire l’intention d’incorporer à son effectif pro un défenseur désigné comme le plus prometteur du moment. Le Réal Madrid qui lui fait déjà mordre la poussière sur le dossier de son joueur Kylian Mbappé est encore au travers de son chemin sur ce second dossier.

Disons que le club PSG s’est dernièrement positionné pour recruter le jeune Leny Yoro au mercato estival, un défenseur central très prisé de Lille OSC. Avec son statut de géant du football français, le Paris SG partait favori pour arracher le jeune natif de Saint-Maurice aux Dogues dès la fin de la saison.

Le jeune franco-Ivoirien de 18 ans est sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2025, ce qui arrangeait bien les affaires du club parisien. Dans le plan des dirigeants du PSG, une offre concrète était prévue pour la fin de cette saison. Bien que Lény Yoro soit estimé à 25 millions d’euros par les agences de notation sportives, Paris se disposait à proposer 45 millions d’euros pour s’assurer de plier l’affaire en un temps record, même si le LOSC espère bien plus.

La grosse demande du LOS

Leny Yoro, défenseur franco-ivoirien du LOSC

La direction du club lillois n’écarte aucune possibilité depuis le refus de son joueur de prolonger son contrat. Le cas de figure le plus plausible est tout de même que les Dogues cèdent le défenseur au plus offrant. La presse espagnole parle même de 90 millions d’euros, un montant que ne lui versera cependant pas le PSG et encore moins le Real Madrid qui a quelques difficultés financières.

Avec la gestion du recrutement de Kylian Mbappé qui devrait mobiliser d’importantes sommes d’argent, le Real Madrid ne devrait pas se permettre d’autres folies à 90 millions d’euros pour un jeune défenseur en début de carrière, malgré son indéniable profil de joueur très prometteur.

Le PSG serait déjà en désillusion sur ce dossier puisque l’intéressé accorderait sa priorité au club espagnol. En s’interrogeant sur la raison profonde de la volonté de Kylian Mbappé, crème du football français, à quitter Paris pour Madrid, Leny Yoro et ses parents déduisent que l’écurie espagnole offre surement plus de garanties d’une belle carrière.

Leny Yoro au Real Madrid comme Raphaël Varane ?

Le cas Raphaël Varane, qui avait quitté le RC Lens tout jeune pour le club espagnol, conforte la famille Yoro dans cette idée.

Avec la possibilité de pouvoir évoluer prochainement aux côtés de Kylian Mbappé et de l’important contingent de joueurs français déjà établis à Madrid, le jeune défenseur de 1,90m pencherait plus pour la Liga où il est certain de vite progresser.

En plus d’un joli salaire qu’il pourrait percevoir en Espagne, Leny Yoro croit en la possibilité de gagner assez rapidement des titres importants chez les Merengues. Selon El Debate, la décision de Leny Yoro sur son avenir serait pratiquement déjà arrêtée. Il voudrait sans la moindre ambiguïté partir au Real Madrid à la fin de la saison.

Même si tout semble perdu pour le PSG à cause du souhait de Leny d’intégrer le groupe des Français à Madrid (Tchouameni, Mendy, Camavinga et bientôt de Kylian Mbappé, Marca croit fortement en la venue du buteur parisien), Nasser Al-Khrlaïfi n’a pas encore dit son dernier mot.

Le Président du PSG pourrait réaffirmer l’autorité de son club sur l’aspect financier en proposant à Lille bien plus d’argent que Florentino Perez. Ce n’est que de cette manière que le mercato PSG, qui s’annonce enchevêtré, pourrait être sauvé.