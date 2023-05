Publié par Timothée Jean le 01 mai 2023 à 15:02

Déjà tout proche de quitter l' OM cet hiver, Mattéo Guendouzi se rapproche un peu de la sortie. Son avenir semble déjà scellé à Marseille.

Mattéo Guendouzi traverse une situation délicate à l’Olympique de Marseille. Après un début de saison intéressant, le milieu de terrain a vu son temps de jeu chuter de manière considérable au fil des mois. Depuis le retour de la Coupe du monde, l’international français n’est plus un titulaire indiscutable à l’ OM et est régulièrement laissé sur le banc de touche.

Dimanche soir, lors de la réception d'Auxerre, Mattéo Guendouzi avait encore débuté la rencontre sur le banc. Son entrée en jeu à la soixantième minute, combinée à celle de Dimitri Payet, a tout de même, redonné un élan à l’ OM qui est parvenu à renverser l’AJA en s’imposant sur le score de 2 buts à 1.

Mattéo Guendouzi n’est donc pas du genre à se morfondre sur son sort. Il a toujours un état d’esprit positif sur le groupe de l’OM et travaille d’arrache-pied pour retour son statut de titulaire indiscutable. Hier soir, il a prouvé que son entraineur avait tort de le laisser sur le banc. Néanmoins, son sort semble déjà scellé en interne.

Mattéo Guendouzi, une offre attendue pour son départ

Il faut dire que l’ OM prépare une vaste opération de dégraissage cet été, et Mattéo Guendouzi fait notamment partie des candidats au départ. Le consultant pour RMC Sport, Stéphane Guy, assure en effet que son déclassement s’explique par une logique du mercato à venir, puisque la direction espère vendre l’ancien joueur d’Arsenal dès cet été. Et sa relégation sur le banc de touche ne devrait pas forcément avoir des incidences sur son prix.

« Guendouzi ne joue pas, car il ne jouera plus à l’OM la saison prochaine au contraire de Veretout par exemple. S’il perd de sa valeur en ne jouant plus ? Je n’en suis pas certain. S’il valait 35 millions d’euros cet hiver, un international français dans un OM qualifié pour la Ligue des Champions les vaudra toujours cet été » a indiqué l’ancien journaliste de Canal +.

Confrontée à des exigences économiques, la direction de l’ OM semble donc prête à céder Mattéo Guendouzi dès cet été, à condition de recevoir une belle offre. Aston Villa et West Ham se bousculent déjà en coulisse pour arracher sa signature. Reste à savoir quel prétendant répondra favorablement aux exigences de l’ OM.

L’ OM a déjà identifié son potentiel successeur

En attendant, la direction marseillaise ne reste pas les bras croisés et travaille déjà sur la succession de Mattéo Guendouzi. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens et l’une d’entre elles mènerait à Seko Fofana. Le JDD confirme en effet que le profil box to box du capitaine du RC Lens plaît énormément à la direction marseillaise.

Estimé entre 30 et 40 millions d’euros par ses dirigeants, l’international ivoirien ne sera pas un dossier facile pour l’ OM. D’autant plus que plusieurs grands clubs européens, tels que le PSG, seraient aussi sur ses traces. Cette forte concurrence risque donc de faire grimper les enchères pour son transfert.

La source indique alors que Seko Fofana semble hors de portée des pensionnaires du Vélodrome qui devraient se tourner vers d’autres cibles moins onéreuses pour compenser un futur départ de Mattéo Guendouzi. L’été promet de ce fait d’être très mouvementé à Marseille.