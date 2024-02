PSG : Un cadre de la Real Sociedad rÃ©pond Ã  MbappÃ© pour le retour

Auteur du premier but du PSG lors du huitième de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Kylian Mbappé a affiché sa confiance pour le match retour. Un cadre de l’équipe a lui aussi hâte d’être au 5 mars.

Kylian Mbappé : « Nous allons marquer là-bas »

Grâce à des buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain a su se sortir du piège de la Real Sociedad, mercredi soir, au Parc des Princes, à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

En l’emportant 2 buts à 0, l’équipe de Luis Enrique a pris une belle option sur les Basques en vue de la qualification pour les quarts de finale. D’ailleurs, Mbappé pense même que si les Rouge et Bleu gardent la même solidité que mercredi soir, ils pourront trouver le chemin des filets en terre basque dans moins de trois semaines.

« C’est clair que le clean sheet est important. Nous étions à la recherche de ce genre de performances en Ligue des champions (…) Nous allons aborder le match retour chez eux, durant lequel ils vont attaquer un peu plus. Ça veut dire que nous allons avoir un peu plus d’espaces. Ce sera très important de bien sortir de leur pression, parce que ça nous offrira des 3 contre 3 et des 4 contre 4.

Si nous avons tous ces espaces sur 40 mètres, je pense que nous allons marquer là-bas », a expliqué l’international français de 25 ans au micro de Canal+. Mais du côté de Saint-Sébastien, l’acte 2 de choc entre le PSG et la Real Sociedad est aussi très attendue pour mettre les pendules à l’heure.

Mikel Merino : « Nous sommes optimistes. Deux buts, ce n’est rien

Malgré l’avance de deux buts du Paris Saint-Germain, la Real Sociedad reste ambitieuse. Les garçons d’Imanol Alguacil pensent même pouvoir renverser la vapeur le 5 mars prochain au Stade d’Anoeta, lors de la manche retour du huitième de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Au micro de Movistar+, Mikel Merino, qui a porté le brassage de capitaine en l’absence de Mikel Oyarzabal, a fait part de son optimisme après la défaite de son équipe hier soir face aux Parisiens.

« Nous sommes satisfaits du travail fait, avec notre public et toute l’énergie du monde on peut les battre. Avec leurs joueurs devant ils sont forts sur les transitions, mais en première période, on a dominé. Nous sommes optimistes. Deux buts, ce n’est rien. Nous avons des options, mais il faut marquer les buts que nous n’avons pas marqués dernièrement », a annoncé le milieu de terrain espagnol de 27 ans.