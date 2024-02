Mercato OM : Longoria perd patience, un phénomène poussé dehors

Très actif lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a investi environ 50M€ pour renforcer l’ OM. Et le président marseillais a notamment mis la main sur un phénomène.

Mercato OM : Une recrue n’a pas convaincu Pablo Longoria

À la recherche de renforts offensifs après le départ d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille a dépensé 15 millions d’euros pour attirer Iliman Ndiaye, qui a brillé en Angleterre sous le maillot de Sheffield United. Avec 15 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues la saison passée, l’attaquant de 23 ans était même présenté comme l’héritier de la star chilienne à la pointe de l’attaque olympienne.

Mais le constat est bien alarmant puisqu’en 26 matches toutes compétitions confondues, l’international sénégalais affiche un triste bilan de 2 buts et 3 passes décisives. Pourtant, une source au sein de l’OM a assuré à La Provence qu’il était encore possible de retrouver le Ndiaye de l’année dernière, mais avec de la patience.

« Il faut rester patient parce qu’il a tout pour redevenir le Ndiaye de l’année dernière. Et meilleur encore », confie cette source au quotidien régional. « Quand l’équipe fonctionnera, il en bénéficiera, mais quand elle est en difficulté, il subit les conséquences », ajoute-t-elle. Cependant, il semble que les dirigeants de l’OM ont déjà perdu patience avec le natif de Rouen.

Pablo Longoria négocie déjà le départ d’Iliman Ndiay

L’histoire d’amour entre Iliman Ndiaye et son club de coeur pourrait être de courte durée. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le compatriote de Pape Gueye et d’Ismaïla Sarr pourrait déjà faire ses valises lors du mercato de l’été 2024. En effet, selon les informations relayées ces derniers jours par le tabloïd britannique The Sun, Iliman Ndiaye pourrait faire son retour en Angleterre.

Poussé vers la sortie à l’OM, l’ancien buteur de Sheffield intéresserait sérieusement Crystal Palace, qui en aurait même fait l’une de ses priorités pour le marché des transferts à venir. D’ailleurs, l’ancien club de Patrick Vieira aurait déjà entamé des discussions avec Pablo Longoria et les siens pour un transfert du protégé de Gennaro Gattuso.

Estimé à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, son départ pourrait permettre à l’Olympique de Marseille de récupérer la somme investie pour son arrivée en août passé.