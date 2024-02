OM : Jonathan Clauss reçoit un soutien de taille après sa boulette

En dépit de sa passe décisive sur l’ouverture du score, Jonathan Clauss est passé au travers lors du match nul entre Shakhtar Donetsk et l’OM (2-2). Le défenseur français peut tout de même compter sur le soutien de son entraîneur.

OM : Gennaro Gattuso refuse d’accabler Jonathan Clauss

Jonathan Clauss a vécu une fin de mercato hivernal très agitée, marquée par des tensions avec la direction de l’Olympique de Marseille. Des reproches sur son comportement, comme son temps passé devant la PlayStation en mises au vert ou son manque d’implication sur le terrain, avaient provoqué des frictions entre les deux parties. Et même si ces tensions se sont apaisées depuis, l’international tricolore a encore fait parler de lui pour de mauvaises raisons.

Lors du match nul contre le Shakhtar Donetsk (2-2) en barrage de la Ligue Europa, Jonathan Clauss a commis une énorme boulette. Son dégagement raté à la 68e minute de jeu a permis à Matvienko d’égaliser. Cette erreur défensive est frustrante, d’autant plus que le latéral droit de l’OM venait de délivrer une passe décisive à Pierre-Emerick Aubameyang quelques minutes auparavant. Malgré cette boulette, l’Olympique de Marseille refuse de blâmer son joueur.

Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a pris la défense de Jonathan Clauss, soulignant que les erreurs font partie du jeu et insistant sur l’importance de rester positif. L’entraîneur de l’OM a également rappelé que d’autres joueurs ont également manqué d’efficacité lors de ce match européen, en pointant du doigt les occasions manquées par Faris Moumbagna et Luis Henrique.

Pierre-Emerick Aubameyang prend aussi position pour son coéquipie

Pierre-Emerick Aubameyang a aussi exprimé son soutien à Jonathan Clauss, mettant en avant ses qualités offensives indéniables. Le buteur gabonais a expliqué que l’ancien crack du RC Lens « a un pied droit qui fait des galettes ». Malgré cette erreur coûteuse, l’international tricolore peut compter sur le soutien de son entraîneur et de ses coéquipiers, ce qui montre la solidarité au sein de l’équipe phocéenne, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Espérons que l’OM parviendra à rebondir rapidement et mettre un terme à cette série de six matchs consécutifs sans victoire.