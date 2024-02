Mercato PSG : Plus aucun doute pour MbappÃ© ! Le vestiaire informÃ©

Kylian Mbappé ne sera pas un joueur du PSG la saison prochaine. Après le président Nasser Al-Khelaïfi, le vestiaire du club de la capitale serait aussi informé de sa décision.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a annoncé son départ à ses coéquipiers

Jeudi après-midi, plusieurs sources, dont Fabrizio Romano, L’Équipe et RMC Sport, ont révélé que Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quittera les rangs du Paris Saint-Germain au terme de l’exercice 2023-2024.

« Kylian Mbappé a désormais informé le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qu’il quitterait le club en tant qu’agent libre. Les conditions du départ ne sont pas encore entièrement convenues, mais il va quitter Paris cet été. Kylian n’a pas encore rempli ses engagements envers le club », explique le journaliste italien sur Twitter.

Et ce vendredi, Fabrice Hawkins indique que « Kylian Mbappé a annoncé son départ à ses coéquipiers ce matin au centre d’entraînement du PSG. » Le spécialiste de RMC Sport explique que l’attaquant de 25 ans a pris la parole avant l’entraînement du jour pour annoncer au groupe de Luis Enrique qu’il ne sera plus avec eux la saison prochaine.

Arrivé à l’été 2017 contre une enveloppe de 180 millions d’euros, l’ancien joueur de l’AS Monaco passe donc ses derniers mois dans la capitale française puisque son départ est désormais plus que jamais acté. Concernant sa prochaine destination, le Real Madrid serait le grand favori pour l’accueillir.

Manchester United vend la mèche pour l’avenir de Mbapp

Après avoir informé son président et ses coéquipiers qu’il ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, quel sera le nouveau point de chute de Kylian Mbappé ? Si d’autres clubs comme Arsenal et Liverpool sont annoncés dans la course pour la signature de Mbappé, Sir Dave Brailsford, directeur sportif d’INEOS, actionnaire minoritaire de Manchester United, pense que c’est une perte de temps que de tenter d’attirer le compatriote d’Anthony Martial puisqu’il est sur le point de « rejoindre le Real Madrid. » Selon RMC Sport, après l’annonce du joueur, le club espagnol envisagerait désormais plus sereinement l’arrivée du partenaire d’Ousmane Dembélé.