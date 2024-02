OM : Samir Nasri fait une révélation choc

Samir Nasri suit de près l’actualité de l’Olympique de Marseille, depuis son départ à la retraite. Alors que le club traverse une période de crise, l’ancien milieu de terrain a fait une sortie fracassante qui pourrait donner des idées à la direction phocéenne.

OM : Samir Nasri rêve d’entraîner les Phocéens

Samir Nasri est un ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui a évolué au club de 2004 à 2008. Il est actuellement consultant sur Canal +. Alors que son club de cœur est dans une galère avec une série noire sans victoire depuis le début de l’année, l’ancien milieu de terrain n’est pas insensible. L’un des grands rêves de Samir Nasri est d’ailleurs de devenir entraîneur de l’OM. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans une interview réalisée par La Zone. L’ancien joueur d’Arsenal a assuré qu’il aimait trop le club et qu’il voulait lui apporter son expérience et sa vision du football.

Samir Nasri doit encore franchir des étape

Cependant, Nasri n’est pas encore prêt à prendre les commandes de l’équipe phocéenne. Le joueur de 36 ans a reconnu qu’il devait d’abord passer ses diplômes d’entraîneur, et qu’il devait commencer par une équipe de jeunes pour apprendre le métier et faire ses preuves. Samir Nasri a également fait savoir qu’il n’avait pas encore parlé avec les dirigeants de l’OM, et qu’il respectait le travail de l’actuel entraîneur, Gennaro Gattuso.

Il est donc clair que Samir Nasri rêve d’entraîner l’OM, mais il sait qu’il doit encore franchir plusieurs étapes avant de réaliser son ambition. Pour rappel, le Marseillais a été un international français avec 5 buts inscrits en 41 sélections. Pablo Longoria et les supporters de l’OM sauront apprécier sa sortie.