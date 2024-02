OL : La belle série se poursuit, Pierre Sage calme le jeu

L’Olympique Lyonnais poursuit sa remontée au classement de Ligue 1 avec une nouvelle victoire 1-0 assurée vendredi soir face à l’OGC Nice. En dépit de ce succès en ouverture de la 22e journée, Pierre Sage ne s’enflamme pas.

OL : Trois à la suite pour Pierre Sage et les Gones

C’est un vent positif qui souffle actuellement sur l’Olympique Lyonnais. Les Gones sont sur une bonne dynamique en Ligue 1 et n’ont pas l’intention de renoncer à la course au maintien en si bon chemin. En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, l’OL a signé un troisième succès consécutif. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont battu l’OGC Nice 1-0 vendredi grâce à l’unique réalisation d’Orel Mangala.

La nouvelle recrue de John Textor venait ainsi d’ouvrir son compteur but sous les couleurs lyonnaises. Grâce à cette belle victoire, les Rhodaniens sont provisoirement onzièmes avec 25 points et s’éloignent encore un peu plus de la relégation.

Photo : Pierre Sage

Pierre Sage ne s’enflamme pa

Tout va pour le mieux pour des Lyonnais qui réalisent une deuxième partie de saison intéressante. Cependant, la belle série actuelle est loin de charmer Pierre Sage, qui préfère rester très lucide. Pour le technicien français, l’OL ne sera guéri que lorsqu’ils auront atteint 35 points. Au micro de Prime Video, l’homme de 44 ans avoue : « On est sur le bon chemin mais on n’est pas encore à destination ». Si les Gones ont dû beaucoup défendre en seconde période, Sage se satisfait tout de même d’un « gros résultat face à une merveilleuse équipe de Nice ».

Matic – Nuamah, Sage est sous le charme

L’OL fait sa révolution et avance tranquillement en Ligue 1 avec la bonne intégration de ses nouvelles recrues, à l’instar de Nemanja Matic. « C’est lui qui donne le ton du match, il calme, c’est un bon régulateur », s’est réjoui l’entraîneur lyonnais, qui met en avant sa discipline tactique. Quant à Nuamah, il a réalisé « une bonne performance mais il en a encore sous le pied », pense Pierre Sage.