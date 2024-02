Vente OM : Plus qu’un obstacle à lever avant l’arrivée des Saoudiens

De plus en plus contesté, Frank McCourt est sommé de vendre. Et les investisseurs saoudiens n’attendent plus que soit levé un dernier obstacle pour finaliser la Vente OM.

Vente OM : L’Arabie Saoudite attend le feu vert de Frank McCourt

Depuis plusieurs années, la vente de l’Olympique de Marseille est annoncée régulièrement. Arrivé à la tête du club phocéen en 2016 après l’avoir racheté pour 50 millions d’euros à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt donne l’impression de ne plus être intéressé par le club puisqu’il n’a plus été aperçu à Marseille depuis le match d’ouverture de la saison 2023-2024 entre l’OM et le Stade de Reims, le 18 août passé.

Annoncés comme de possibles repreneurs de l’OM, les investisseurs saoudiens n’attendent plus que le feu vert de l’homme d’affaires américain pour boucler l’opération. Une arrivée très attendue sur la Canebière puisqu’un rachat de l’OM par l’Arabie saoudite pourrait faire passer le club dans une autre dimension avec Zinedine Zidane comme entraîneur. Mais aux dernières nouvelles, Frank McCourt ne semble pas voir les choses sous le même angle.

Frank McCourt bloque la Vente O

Récemment alerté par la famille Tapie sur la situation de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt ne semble pas du tout décidé à vendre le club de la Canebière. D’après les informations livrées par le journal régional La Provence, « si d’éventuels investisseurs prennent régulièrement la température sur une cession de l’OM, Franck McCourt ne se trouverait toujours pas dans cet état d’esprit. »

À l’heure où le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite suscite l’attention, le Bosnien de 70 ans reste pour le moment insensible à leurs arguments, ce qui retarde la concrétisation du rachat de l’OM. Une situation qui laisse envisager que l’ère Frank McCourt n’est probablement pas terminée à Marseille, mais le journaliste Thibaud Vézirian assure que le feuilleton lancé en 2021 pourrait bien connaître son dénouement cet été.