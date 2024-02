Mercato PSG : Une première star dit oui à Paris pour l’après-Mbappé

Conscient des intentions de son attaquant de 25 ans, le PSG travaille depuis plusieurs mois sur l’après-Kylian Mbappé. Et une première star serait déjà prête à rallier la capitale.

Mercato PSG : Mbappé s’en va, Bernardo Silva en route pour Paris ?

D’après les informations livrées ce dimanche par Téléfoot, les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent depuis plusieurs mois sur l’après-Kylian Mbappé. En interne, l’annonce du départ de la star française n’a pas été vécue comme un drame, puisque le club va se délester de son plus gros salaire.

Ce qui permettrait au PSG de disposer d’une vraie force de frappe lors du prochain mercato estival. Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne veulent plus de joueurs de pouvoir comme Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Par contre, les Rouge et Bleu viseraient des joueurs expérimentés et seraient prêts à revenir à la charge pour Bernardo Silva. Déjà d’accord pour rejoindre le groupe de Luis Enrique la saison dernière, avant d’être retenu par Pep Guardiola à Manchester City, le milieu offensif de 29 ans serait toujours dans les petits papiers du PSG.

D’ailleurs, le site Sports Zone assure que l’international portugais, comme l’année dernière, verrait toujours d’un bon œil un transfert à Paris lors du marché de l’été 2024. Et cela tombe bien puisque le Champion de France en titre serait disposé à faire le nécessaire pour le rapatrier en Ligue 1 la saison prochaine.

60M€ nécessaires pour déloger Bernardo Silva de Manchester Cit

Malgré une prolongation signée en août dernier et qui le lie à Manchester City jusqu’en juin 2026, Bernardo Silva peut aisément quitter les rangs des Citizens dès l’été prochain. En effet, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros, activable dès la fin de l’exercice 2023-2024.

Si un club verse ce montant, le board mancunien pourrait lui délivrer un bon de sortie. Et d’après le média espagnol Fichajes, le PSG serait à payer sa clause libératoire pour le voir intégrer le collectif de Luis Enrique la saison prochaine.

La venue de l’ancien compagnon de Kylian Mbappé au PSG constituerait un renfort majeur pour l’équipe. Son expérience au plus haut niveau, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence en font un atout précieux pour le milieu de terrain parisien.