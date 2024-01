Après l’échec de la piste Lucien Agoumé, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas trainé les pas et l’OM tient sa première recrue de ce mercato hivernal.

Mercato OM : Accord total pour le prêt de Jean Onana

Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, l'Olympique de Marseille va enregistrer sa première recrue de ce mercato hivernal. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le club phocéen va accueillir l’ancien Lensois Jean Onana en prêt, avec option d'achat, en provenance de Besiktas. D’après le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, un accord total a été trouvé entre l’international camerounais et le conseiller sportif de l’OM, Medhi Benatia, qui a décidé d’abandonner le dossier Lucien Agoumé au FC Séville.

Une information confirmée par le spécialiste mercato Fabrizio Romano, qui précise que le milieu de terrain de 23 ans va passer ses examens médicaux sous 24 heures avant de s’engager officiellement avec l’équipe marseillaise. Le journaliste italien évoque un prêt de six mois assorti d’une option d'achat non obligatoire pour le club français, qui s'offre ainsi un renfort important avec Jean Onana. D’ailleurs, le principal concerné vient de fouler le sol marseillais.

Jean Onana est arrivé à Marseille

Désireux de s’offrir rapidement les services d’un nouvel milieu de terrain pour compenser l’absence de Valentin Rongier (censé revenir de blessure en février) et les départs à la Coupe d’Afrique des Nations de Pape Gueye (Sénégal) et Azzedine Ounahi (Maroc), l’Olympique de Marseille ne perd pas de temps avec Jean Onana. Attendu lundi à Marseille selon plusieurs médias, l’ancien protégé de Franck Haise, coach du RC Lens, est finalement arrivé sur la Canebière ce dimanche après-midi. Le natif de Yaoundé a été photographié en compagnie de supporters marseillais à l’aéroport de Marignane. Comme pressenti, Jean Onana va donc passer ses tests médicaux ce lundi, signer son contrat et présenté officiellement dans la foulée via un communiqué du club.