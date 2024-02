Reims – RC Lens : Franck Haise peste contre l’arbitrage

Franck Haise et le Racing Club de Lens n’ont pu faire mieux qu’un nul 1-1 ce dimanche sur la pelouse de Reims. Un résultat qui laisse un gros coup de déception à l’entraîneur des Sang et Or.

Reims – RC Lens : La grosse colère de Franck Haise contre l’arbitrage

Les Sang et Or enchaînent un quatrième match sans défaite mais voient leur belle série de trois victoires consécutives stopper. En déplacement sur la pelouse de Reims ce dimanche, le Racing Club de Lens a dû se contenter d’un nul (1-1) après avoir été mené pendant un court moment. De retour de la CAN 2023, qu’il a remporté avec la Côte d’Ivoire, Oumar Diakité a ouvert le score pour les locaux à la 41e minute. Les visiteurs font leur retard juste avant la pause (45’+2) grâce à Wesley Saïd. Un résultat qui a laissé un Franck Haise très déçu au coup de sifflet final.

L’entraîneur des Sang et Or a affiché son incompréhension vis-à-vis d’une décision de l’arbitre qui a laissé Joseph Okumu poursuivre la partie. Le défenseur rémois s’était pourtant rendu coupable d’un vilain tacle sur Przemyslaw Frankowski, mais n’a écopé que d’un simple carton jaune. « Heureusement, sa jambe n’est pas cassée », soupire Franck Haise pour qui il n’y avait aucun doute à mettre un carton rouge au Rémois. « Je reste sans voix quand je revois les images, c’est totalement incompréhensible », a-t-il pesté.