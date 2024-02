OM : Contrat, staff… les détails de l’arrivée imminente de Gasset !

Alors que Gennaro Gennaro a défait fait ses adieux en interne, Jean-Louis Gasset est déjà bien parti pour lui succéder au poste d’entraîneur de l’OM. Les détails de son arrivée imminente à Marseille ont déjà fuité.

OM : Un contrat de courte durée pour Jean-Luis Gasset à Marseille

La quête du nouvel entraîneur à la tête de l’Olympique de Marseille bat son plein. Suite à la défaite de l’OM face à Brest (1-0),dimanche en championnat, Gennaro Gattuso se retrouve sur le départ. Arrivé en septembre dernier avec la lourde tâche de relancer les Phocéens, l’Italien n’a pas réussi à redresser la barre, enchaînant sept matchs sans victoire. La rupture de son contrat semble dès lors inéluctable.

Gennaro Gattuso aurait même accepté un départ à l’amiable de Marseille et fait ses adieux en interne. L’officialisation de son départ de l’OM ne serait plus qu’une question de temps. Pour le remplacer, les dirigeants marseillais ont alors jeté leur dévolu sur Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

Libre depuis sa démission de son poste international, le technicien français de 70 ans serait sur le point de conclure un accord de courte durée avec l’OM, probablement jusqu’à la fin de la saison. Son expérience et sa capacité à intervenir rapidement pourraient être cruciales pour remettre l’équipe sur de bons rails. RMC Sport indique que les discussions entre les deux parties sont déjà avancées et les derniers détails sont en cours de finalisation.

Le staff de Jean-Luis Gasset incluant Ghislain Printant

Jean-Louis Gasset est attendu à Marseille ce lundi soir, laissant entrevoir sa possible présence sur le banc phocéen jeudi soir pour le match retour décisif contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. Sa nomination, si elle venait à se confirmer, serait synonyme d’urgence pour l’OM, actuellement 9e en Ligue 1, bien loin de ses objectifs en début de saison.

Toutefois, Jean-Louis Gasset ne serait pas seul à rejoindre la Commanderie. En effet, Ghislain Printant, son ancien adjoint lors de son passage à l’AS Saint-Étienne, devrait également faire son retour dans son staff à l’OM. Cette arrivée s’accompagnera probablement d’au moins deux autres personnes, dont un préparateur physique, afin de renforcer le staff technique de l’OM, indique le quotidien sportif.

Dans cette période de transition, les regards sont donc tournés vers l’arrivée probable de Jean-Louis Gasset et de son équipe à l’Olympique de Marseille, dans l’espoir de redonner un nouveau souffle à un club en quête de succès sur la scène nationale et européenne.