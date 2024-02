Mercato PSG : Mbappé arrive, première crainte signalée au Real

Si le départ de Kylian Mbappé au PSG se confirme de jour en jour, son arrivée au Real Madrid fait déjà naître une sérieuse crainte chez les Merengues.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a signé son contrat

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et l’a déjà annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers. Pour la suite de sa carrière, l’attaquant de 25 ans est fortement pressenti du côté du Real Madrid.

Sa potentielle arrivée affole les médias espagnols, qui assurent qu’il a d’ores et déjà paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029, en faveur de la Maison-Blanche. Selon El Chiringuito, Kylian Mbappé touchera un salaire de 14 millions d’euros nets par saison avec une prime à la signature de 40 millions d’euros.

L’émission Partidazo de la Cope révèle que les détails contractuels concernant les droits d’image ne sont pas encore complètement finalisés, mais le numéro 7 parisien devrait bel et bien évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Une arrivée qui inquiète tout de même certains anciens Madrilènes.

Ivan Helguera alerte le Real Madrid sur l’accumulation de stars

Défenseur central du Real Madrid entre 1999 et 2007, Ivan Helguera a connu la période des galactiques, où Luis Figo, David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldo et consorts évoluaient sous les couleurs madrilènes. Alors que Kylian Mbappé va s’ajouter au riche effectif de Carlo Ancelotti, déjà composé de Jude Bellingham, Vinícius Jr, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et autres, l’ancien international espagnol craint que l’accumulation de stars ne mette en péril le collectif des Merengues.

« C’est merveilleux d’avoir tous ces joueurs, mais il faut savoir comment les équilibrer avec un bon groupe », a prévenu Helguera dans les colonnes de Marca avant de mettre en avant l’équilibre de l’équipe. « Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné à l’époque ? L’équilibre. Il y avait beaucoup de joueurs qui allaient de l’avant et les allers-retours n’étaient pas faciles… J’étais défenseur, c’était très difficile de défendre avec ce type de joueurs. Il faut un équilibre entre les joueurs qui montent et ceux qui descendent », a expliqué l’entraîneur de Las Rozas CF.