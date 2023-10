Sous le feu des projecteurs ces dernières semaines, Zinédine Zidane a de nouveau été interrogé sur son avenir et a livré quelques détails.

Mercato OM : Zinédine Zidane à Marseille, c'est encore possible ?

France Bleu Provence a révélé le 28 septembre dernier que Zinédine Zidane avait donné son accord à l'Arabie saoudite pour devenir le futur manager de l'OM. Si les supporters phocéens ont longtemps rêvé de cette arrivée grandissante, cela pourrait bien se transformer en réalité, sous certains conditions.

Le possible rachat de l'OM par l'Arabie saoudite prend de plus en plus d'ampleur. Si les paroles se transforment en acte, Zinédine Zidane pourrait suivre et endosser la casquette de manager de l'Olympique de Marseille. Mais il faut pour cela que Frank McCourt accepte de vendre le club phocéen. Et l'homme d'affaires américain ne cesse de répéter face aux rumeurs grandissantes, que "l'OM n'était pas à vendre".

Zidane veut se relancer sur la scène européenne, mais patiente

Mardi soir en marge d'une soirée organisée pour fêter l’anniversaire des 100 ans de la Famille Agnelli à la tête de la Vieille Dame, Zinédine Zidane était invité, et s'est exprimé sur son avenir. "Tant que je serai entraîneur, il y aura toujours des rumeurs. Je profite de la famille et nous verrons plus tard", a-t-il exprimé au micro de la Sky. L'été dernier, Zidane avait refusé le poste de sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne.

Zidane a rapidement serpenté la question, évoquant son lien très fort avec le club de la Juventus. "C'est très agréable d'être ici avec tous ces gens et la famille Juventus, c'est la plus belle chose parce que ces événements sont nécessaires de temps en temps. Je suis heureux d'être ici avec tous les supporters de la Juventus. Nous aimerions jouer plus de fois et voir les supporters." Dans le viseur du PSG, du Real Madrid et de la Juventus ces derniers mois, Zidane pourrait se décider d'ici 2024.