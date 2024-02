Mercato PSG : Coup de théâtre pour le retour de Xavi Simons à Paris

Alors qu’un retour de Xavi Simons est annoncé pour cet été, le PSG pourrait rencontrer un léger problème pour rapatrier le milieu offensif prêté à Leipzig.

Mercato PSG : Le retour de Xavi Simons bloqué par le PSV Eindhoven ?

Prêté cette saison au RB Leipzig, Xavi Simons est attendu au Paris Saint-Germain cet été pour remplacer Kylian Mbappé au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que l’international néerlandais de 20 ans est désormais considéré au PSG comme le nouveau visage du club, avec le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery (17 ans).

« Le Paris Saint-Germain souhaite que Xavi Simons et Warren Zaïre-Emery soient les visages de son futur projet. Zaïre-Emery signera bientôt un nouvel accord, tout est convenu. Comprenez que les pourparlers sur un nouvel accord pour Xavi n’ont pas encore commencé, des étapes sur son avenir suivront dans les prochains mois », explique le spécialiste mercato italien.

Cependant, concernant Xavi Simons, le journal Le Parisien assure que son retour dans la capitale implique un troisième acteur insoupçonné. En effet, le média régional explique que le Paris SG devra débourser quelques bonus au PSV Eindhoven conformément à l’accord conclu lors de la levée de la clause de rachat de Simons.

Selon plusieurs sources proches du dossier, le PSG n’aura la main sur ce dossier qu’à l’été 2025. Si Nasser Al-Khelaïfi entend rapatrier Xavi Simons, il devra donc verser quelques millions d’euros au PSV Eindhoven. De son côté, le RB Leipzig a déjà clarifié sa position dans ce dossier.

« À la fin de la saison, Xavi Simons rentrera à Paris »

Auteur d’une saison plus qu’aboutie du côté du RB Leipzig, Xavi Simons va bel et bien revenir au Paris Saint-Germain l’été prochain, selon les propos du directeur sportif du club allemand. Prêté à l’écurie Red Bull sans option d’achat lors du dernier mercato estival, le joueur formé au PSG va effectivement revenir chez les Rouge et Bleu la saison prochaine. C’est en tout cas l’annonce faite par Rouven Schröder.

« Pour le moment, c’est le début d’une réflexion plutôt négative. Cependant, ce n’est que ma supposition. À la fin de la saison, Xavi Simons rentrera à Paris. Ce n’est pas un prêt de 18 mois. Et nous aurons donc l’occasion de redemander son prêt cet été. Cela dépendra de la façon dont Paris s’alignera après le départ de Mbappé », a expliqué le dirigeant de l’actuel 5e de Bundesliga au micro de Sky Allemagne.