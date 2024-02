Mercato OM : Les raisons de l’arrivée de Gasset sont enfin connues !!!

C’est désormais officiel, Jean-Louis Gasset est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille pour la suite de la saison. Et la direction phocéenne a tenu à justifier ce choix qui a surpris bon nombre de supporters.

Mercato OM : Jean-Louis Gasset, un profil correspondant parfaitement aux critères de Marseille

Après le limogeage de Gennaro Gattuso pour des résultats jugés insuffisants, l’Olympique de Marseille a rapidement trouvé son successeur en la personne de Jean-Louis Gasset. Libre depuis sa démission de la sélection ivoirienne en pleine CAN 2023, le technicien français prend les rênes de l’équipe première de l’OM avec une mission bien définie : relancer une équipe phocéenne en difficulté et classée à la 9e place de Ligue 1 après 22 journées.

Et si le choix de Gasset a pu surprendre certains supporters au regard de ses précédents échecs à la tête des Girondins de Bordeaux et la sélection nationale de Côte d’Ivoire, Pablo Longoria, le président de l’OM, a tenu à justifier sa nomination. Selon lui, Jean-Louis Gasset correspondait parfaitement aux critères fixés par le club. « Pourquoi Jean-Louis ? Il fallait de l’expérience et la connaissance du championnat. Il fallait un changement de mentalité et dans les têtes pour transformer un groupe de personnes jouant en équipe. Gasset nous a transmis de la positivité dès nos premiers échanges », a expliqué Pablo Longoria.

Jean-Louis Gasset, une personne idéale pour un déclic

Sur une série de sept rencontres sans victoire, l’Olympique de Marseille doit rapidement renouer avec le succès. L’arrivée de Jean-Louis Gasset s’inscrit dans cette perspective. Pablo Longoria est convaincu qu’un changement était nécessaire pour amorcer une nouvelle dynamique et estime que le technicien de 70 ans est « la personne idéale pour un déclic et changer la situation actuelle » du club.

Ainsi, l’OM mise sur l’expérience et le savoir-faire de Jean-Louis Gasset pour redresser la barre et retrouver le chemin de la victoire. Les supporters attendent désormais de voir si ce changement à la tête de leur équipe favorite permettra de relancer la machine phocéenne et atteindre les objectifs fixés pour cette saison. Un premier élément de réponse est attendu ce jeudi lors du match retour contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.